Megszólalt a miniszter: így kell igényelniük az egyedülálló szülőknek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás az egyszülős családokat is megilleti, ám sokan nincsenek tisztában azzal, hogy csak a Magyar Államkincstárnál egyedülálló szülőként regisztráltak szerepelnek a rendszerben. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy az egyedülállóságot be kell jelenteni a magasabb összegű családi pótlékhoz. A bejelentés az Ügyfélkapun, Kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán is megtehető, egy változásbejelentési kérelem benyújtásával. Az egyedülállóságot jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal vagy nyilatkozattal kell igazolni.

Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, de a visszajelzések alapján sokan nem tudják, hogy

csak azokat látja a MÁK (Magyar Államkincstár) a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra

– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kátai-Németh Vilmos.

Aki egyedülállóként neveli a gyermekét, ezt online az Ügyfélkapun, személyesen bármelyik Kormányablakban vagy a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán is bejelentheti. A miniszter elmondta: ehhez egy változásbejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot.

Ezt például

jogerős válási végzéssel,

halotti anyakönyvi kivonattal vagy

– ha külön éltek és nincs élettársad – a szükséges nyilatkozattal lehet megtenni.

Az emelt összegű családi pótlék abban az esetben jár, ha a szülő egyedül neveli a gyermekét vagy gyermekeit. Az minősül egyedülálló szülőnek, aki hajadon / nőtlen / özvegy / elvált / házastársától külön él és nincs élettársa. A családi pótlék emelt összege 1 gyermek után 13 700 Ft, 2 gyermek után gyermekenként 14 800 Ft, 3 vagy több gyermek után gyermekenként 17 000 Ft, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után gyermekenként 25 900 Ft.

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