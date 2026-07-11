"Most már nem tudnak zsarolni minket" – így néz ki, amikor egy ország megszabadul az orosz energiafüggéstől

Noha Európa nagy része csak az ukrajnai háború után szembesült igazán az orosz energiafüggőség kockázataival, Litvánia már a kilencvenes években megkezdte a leválást. A mintegy három évtizedes program tavaly ért célba, a kalandos történetet változatos elemek tarkítják: beszámolónkban szó lesz bőröndökben szállított alkatrészekről, betonból összerakott védőfalakról, két perc alatt induló vízerőműről és 200 milliszekundum alatt reagáló akkumulátorokról is. A Portfolio Litvániában járt utána, hogyan lehetséges az orosz energiáról való leválás.

Az origó: teljes függőség

Litvánia energetikai kiindulópontját a Szovjetunió felbomlása után lényegében teljes orosz függőség jellemezte. Az ország kőolajellátása az orosz Barátság, vagyis a Druzsba vezetékre épült, a földgázszektor pedig kizárólag orosz gázhoz jutott, ráadásul a szovjet korszakból örökölt szállítóhálózaton keresztül.

A kiszolgáltatottság a villamosenergia-rendszerben is hasonlóan erős volt. Az ignalinai atomerőmű 2009-es bezárása után Litvánia áramszükségletének mintegy 70 százalékát importból fedezte, elsősorban Oroszországból és Belaruszból. Eközben a litván és tágabban a balti villamosenergia-hálózat továbbra is az orosz és belarusz rendszerrel működött szinkronban, az egyensúly fenntartásához szükséges központi irányítás Moszkvában maradt.

Litvánia tehát orosz energiahordozókat vásárolt, és az ország áramellátásának biztonsága és a rendszer működtetése is egy olyan hálózattól függött, amelyet az orosz fél felügyelt.

Természetesen egy olyan ország, amelynél már a függetlenségének kiharcolását is az energetikai kitettségén keresztül szerették volna meggátolni, hamar felismerte, hogy ez milyen hatalmas kockázatot jelent.

Mire gondolunk? 1990-ben a szovjet vezetés ultimátumban gazdasági szankciókkal fenyegette meg Litvániát, ha nem vonja vissza függetlenségi nyilatkozatát. '90 áprilisában meg is indult a blokád: leállították a kőolajszállítást, a földgáz mennyiségét mintegy 84 százalékkal csökkentették, később pedig más energiahordozók és az áram szállítását is korlátozták. Az energiával történő zsarolás epizódja ráadásul később is újra és újra ismétlődött az évek során. Így a litvánok hatalmas, több évtizedet felölelő programot indítottak annak érdekében, hogy energetikailag is függetlenedjenek az oroszoktól – ők nem csupán 2022 után eszméltek fel, mint Európa nagy része.

Az orosz függés felszámolása az olajszektorban már a kilencvenes években megkezdődött: az 1999-ben elkészült būtingėi tengeri terminál alternatív behozatali útvonalat teremtett a Druzsba vezeték mellett. Amikor Oroszország 2006-ban teljesen leállította a Litvániába irányuló vezetéki kőolajszállítást, az ország a terminálon keresztül, tengeri úton folytatta az importot. A földgáz esetében a fordulópontot a klaipėdai LNG-terminál 2014-es üzembe helyezése jelentette, amely lehetővé tette, hogy Litvánia a világpiacról szerezzen be gázt.

Litvánia tehát az olaj- és a gázellátásban már viszonylag korán elkezdett leválni Oroszországról, a villamosenergia-szektor függetlenítése azonban két egymásra épülő feladatot igényelt.

Először be kellett kapcsolni a balti országokat az uniós villamosenergia-piacba, hogy ne kizárólag keleti irányból szerezhessenek be áramot. Ezt szolgálta a 2015-ben üzembe állított, Lengyelország felé vezető LitPol Link és a Svédországgal összeköttetést teremtő NordBalt, amelyek együtt 1200 megawatt új határkeresztező kapacitást hoztak létre. A kereskedelmi integráció és a megújulóenergia-termelés gyors bővülése csökkentette az orosz–belarusz áramimport szerepét, a balti hálózat működése azonban fizikailag továbbra is a Moszkvából irányított rendszerhez kötődött. A második, jóval összetettebb feladat ezért a fizikai leválás és a kontinentális európai szinkronhálózathoz való csatlakozás volt. Ezt szolgálta a mintegy másfél évtizeden át előkészített Balti Szinkronizáció: a projekt keretében összesen 41 hálózatfejlesztési, rendszerirányítási és rendszerstabilitási beruházást hajtottak végre a balti államokban és Lengyelországban. Az Európai Unió a Connecting Europe Facility nevű alapból több mint 1,23 milliárd euró (!) támogatást adott hozzá, ezzel a beruházási költségek 75 százalékát fedezve. Litvánia, Lettország és Észtország 2025. február 9-én végleg levált az orosz–belarusz villamosenergia-rendszerről, és Lengyelországon keresztül csatlakozott a kontinentális európai hálózathoz.

Ezt az átalakulást mutatta be az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatósága által szervezett sajtóút, amelyen a Portfolio is részt vett.

A bőröndben szállított infrastruktúra és a betonlegó különös esete

A balti országok európai villamosenergia-piaci bekapcsolásához először tehát fizikai összeköttetést kellett teremteni a kontinenssel. Ezt a szerepet töltötte be a Litvánia és Lengyelország közötti, 163 kilométer hosszú LitPol Link, amely 2015 decemberében kezdte meg kereskedelmi működését. A 400 kilovoltos vezeték 500 megawatt átvitelére képes, és első ízben tette lehetővé, hogy a balti államok közvetlenül, Lengyelországon keresztül kereskedjenek a kontinentális európai villamosenergia-piaccal. A litvániai beruházás költsége mintegy 262 millió euró volt.

Határkeresztező vezetékek a Litvániát és Lengyelországot összekötő pontnál. Forrás: Erikas Ovcarenko/BNS.

Az összeköttetés létrehozása azonban önmagában még nem jelentette azt, hogy a két térség villamosenergia-rendszere együtt is működhet. Litvánia és Lengyelország 2015-ben még két eltérő szinkronzónához tartozott, ezért az áramot az alytusi alállomás nagyfeszültségű egyenáramú átalakítóján kellett keresztülvezetni. A 2025-ös szinkronizációra készülve ezért átépítették a létesítményt: három autotranszformátort helyeztek üzembe, és olyan berendezéseket telepítettek, amelyek biztosítják a hálózat feszültségének és frekvenciájának stabilitását. Ezek közé tartozik az alytusi szinkronkompenzátor is, egy több mint 460 tonnás forgógép, amely a nagy erőművek generátoraihoz hasonlóan tehetetlenséget ad a rendszernek. A szinkronizáció óta az áram már váltakozó áramként, közvetlenül haladhat át a LitPol Linken, az egyenáramú átalakítót normál üzemben megkerülik.

A munkálatokat ráadásul nagyrészt a koronavírus-járvány idején kellett elvégezni. Kristina Kilpė, a Litgrid nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője a LitPol Linknél tartott helyszíni bemutatón árulta el a sajtócsoportnak, hogy olyan fontosnak tartották a projekt menetrendjének betartását, miközben a lezárások miatt akadoztak az ellátási láncok és szinte leállt a nemzetközi közlekedés, hogy

a projekt munkatársai egy ponton egyes kisebb, nélkülözhetetlen berendezéseket és alkatrészeket kereskedelmi repülőjáratokon, saját bőröndjeikben vittek Litvániába, hogy a kivitelezés ne szenvedjen késedelmet.

A rendkívüli elhivatottságnak meg is lett az eredménye, 2024-re ugyanis gyakorlatilag teljesen készen álltak az európai szinkronzónához való csatlakozáshoz. Kristina Kilpė azonban arról is beszámolt, hogy az orosz-ukrán háború eszkalálódása, és a litván határt rendszeresen megsértő orosz drónok miatt egyre inkább rájöttek, hogy nem elég, hogy megvan az összeköttetés az európai rendszer irányába, azt meg is kell tudni védeni. Éppen ezért kibervédelmi együttműködésbe kezdtek az USA-val a hackertámadások elhárításának érdekében, és jelenleg azon dolgoznak, hogy kiépítsenek egy védelmi rendszert esetleges dróntámadások ellen. Addig is, a lengyelek helikopterekkel őrzik a LitPol összeköttetés biztonságát.

Volt azonban a biztonsági erőfeszítéseknek egy sokkal kézzelfoghatóbb eleme is: a litvánok gyakorlatilag betonból készült legóból emeltek falat az infrastruktúra köré. Ahogy Kilpė magyarázta, a fal például srapnelek ellen nyújtana védelmet, és a katonasággal tesztelték, hogy pontosan milyen betonból készítsék el a legnagyobb ellenállóképesség érdekében. A legótömbökre pedig azért esett a választásuk, mert ezek szabványosak, bármikor gyorsan beszerezhetőek, és pillanatok alatt össze lehet őket rakni.

Azok a bizonyos legóblokkok az alytusi alállomáson, háttérben a sajtócsapat, ahogyan bejárjuk a létesítményt. Forrás: Erikas Ovcarenko/BNS.

A belőle épülő fal. Ennél európaibb védelmet az oroszok ellen szinte el sem lehetne képzelni. Forrás: Erikas Ovcarenko/BNS.

Az eredetileg szovjet érában épült erőmű, ami 2 perc alatt stabilizál

A balti hálózat leválasztásához nemcsak új vezetékekre volt szükség: a litván villamosenergia-rendszert arra is fel kellett készíteni, hogy szükség esetén külső segítség nélkül, szigetüzemben is stabil maradjon. Ehhez olyan, gyorsan mozgósítható kapacitások kellettek, amelyek egy termelési kiesés vagy hálózati zavar után szinte azonnal be tudnak avatkozni, kiegyenlítve a fogyasztás és a termelés közötti különbséget, szabályozva a frekvenciát és a feszültséget, súlyos rendszerösszeomlás esetén hozzájárulva az áramellátás újraindításához.

Ebben kulcsszerepe van a Kaunastól mintegy 34 kilométerre fekvő kruonisi szivattyús-tározós erőműnek, amely a balti államok egyetlen ilyen létesítménye, és egyben Európa egyik legnagyobb energiatárolója. Építését még 1978-ban kezdték meg, első, 225 megawattos gépegysége 1992-ben, a negyedik 1998-ban állt üzembe, így jelenlegi teljesítménye 900 megawatt. Működési elve egyszerű: alacsony fogyasztás idején áram felhasználásával vizet szivattyúz a felső tározóba, majd amikor hirtelen többletenergiára van szükség, a vizet leengedve termel áramot – vagyis lényegében óriási akkumulátorként működik. Az erőművet a szovjet éra óta folyamatosan korszerűsítették részben uniós pénzből, így a modern litván energiahálózat kulcsfontosságú elemévé vált.

A monumentális felső tározó, amely mellett az ember egyszerűen úgy érzi, eltörpül. Az energiacég dolgozói számára egyébként engedélyezett itt a horgászat. Forrás: Erikas Ovcarenko/BNS.

A Kruonis teljesítménye különösen vészhelyzetben válik fontossá: az erőmű Litvánia szükséges vészhelyzeti villamosenergia-tartalékának akár 94 százalékát is képes biztosítani, és kevesebb mint két perc alatt eléri teljes teljesítményét. Nagyobb üzemzavar esetén ez az egyik első létesítmény, amely energiát táplál a nagyfeszültségű hálózatba, időt adva arra, hogy a lassabban induló erőműveket is bekapcsolják és helyreállítsák a rendszer egyensúlyát.

Az alsó tározó. Lényegében ez az egész tájkép mesterséges, a képen látható szigetet is emberek alkották. A természet ilyen léptékű átalakításához persze a litván környezetvédőknek is volt egy-két szavuk, ami azonban a szovjet vezetést nem hatotta meg. Így történt, hogy a mostanra az oroszoktól való energiafüggetlenség egyik zálogaként funkcionáló erőművet a '80-as években, amikor épült, még éppen a szovjet elnyomással azonosították. Forrás: Erikas Ovcarenko/BNS.

Van azonban, amikor a kétperces reakcióidő sem elég gyors: ilyenkor vetik be az akkumulátorokat. Litvánia részben a helyreállítási alap (RRF) forrásaiból négy, egyenként 50 megawatt teljesítményű és 50 megawattóra kapacitású akkumulátorparkot épített Vilniusban, Šiauliaiban, Alytusban és Utenában, így a rendszer összesen 200 megawatt teljesítmény és 200 megawattóra tárolókapacitás felett rendelkezik. A vilniusi alállomásnál tett látogatásunkon büszkén elárulták, hogy a telep a rendszerirányító jelzését követően mindössze 200 milliszekundum alatt képes teljes teljesítményre kapcsolni.

Ezekben a szekrényekben találhatóak a gigantikus akkumulátorok. A fotó a vilniusi alállomásnál található telep bejárásakor készült. Forrás: DG ENER.

Az igazság napja

A több évtizedes előkészítés tavaly február 9-én ért célba: a balti államok előbb leváltak az orosz–belarusz IPS/UPS-rendszerről, rövid ideig önálló szigetüzemben működtek, majd február 9-én, a LitPol Linken keresztül sikeresen szinkronizálták hálózatukat a kontinentális európai rendszerrel. Kristina Kilpė elmondása szerint még az átállás napján is kibertámadás érte őket, a művelet azonban zökkenőmentesen zajlott le, az ellátásban nem keletkezett fennakadás, a rendszer pedig azóta is stabilan működik. Mint fogalmazott, a siker után valóságos megkönnyebbülést éreztek: megszűnt annak a veszélye, hogy Oroszország az energiarendszeren keresztül zsarolja vagy fenyegesse őket.

A pillanat szimbolikus jelentőségét jól mutatta, ami a leválás után a lett–orosz határ közelében történt. A Reuters beszámolója szerint a szintén aznap átálló másik balti országban a lett szakemberek daruval felnyúltak a Vilaka mellett húzódó nagyfeszültségű vezetékhez, elvágták a kábeleket, majd a darabokat emlékül szétosztották az ünneplő közönség között. A jelenet a berlini fal leomlása után emlékbe eltett téglákat juttathatja eszünkbe: a balti országok nem egyszerűen egy műszaki összeköttetést számoltak fel, hanem a szovjet rendszerhez fűződő egyik utolsó működő köteléküket vágták el. Ehhez "mindössze" három évtized kitartó munkájára, uniós támogatásra, következetes beruházásokra és kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti együttműködésre volt szükség.

Címlapkép forrása: Erikas Ovcarenko/BNS