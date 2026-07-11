Nagy összeget fordít arra a kormány, hogy elhárítsák a környezeti veszélyt a magyar nehézipari óriásnál
Újabb intézkedésről döntött a kormány a Dunai Vasmű ügyében, mivel a területen továbbra is közérdek az iparbiztonsági veszély és a környezetkárosodás megelőzése. A mostani döntés értelmében a vonatkozó közszolgáltatási szerződést meghosszabbítják 2026. július 31-ig, továbbá az állam átvállalja a költségeket – számolt be a pénteki Közlöny.
Erre a célra legfeljebb 821 354 854 forintot különítenek el "a szükséges intézkedések finanszírozására".
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter idén ekkora összeg erejéig vállalhat kötelezettséget a központi költségvetés terhére – rendelkezik a Ruff Bálint által aláírt kormányhatározat.
Rossz hír a NATO ellenségeinek: jön az új fegyverkezési projekt, Törökország is csatlakozhat
Kilenc ország kötelezte el magát.
Új korszak kezdődik: Peking olyan törvényt léptetett életbe, amivel a világ bármely részére elérhet a keze
Szakítanak az eddigi keretekkel.
Megjött a súlyos fenyegetés: kegyetlen bosszút forral Amerika ellen az iráni rezsim új vezetője
Személyesen továbbra sem mutatkozik.
Megszólalt a miniszter: így kell igényelniük az egyedülálló szülőknek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást
Nagyon fontos feltétel derült ki.
Ez rúghatja be a magyar gazdaságot? Kapitány István egy kritikus ponton lát nagy növekedést
Jó hírt hozott a miniszter.
Lépett az elnök: megvan, ki ránthatja ki a válságból a kis kelet-európai államot
Nehéz feladat vár rá.
Kiderült, lesz-e hőkupola Magyarország felett a következő hetekben
Itt a legfrissebb előrejelzés.
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.