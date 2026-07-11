Nagy összeget fordít arra a kormány, hogy elhárítsák a környezeti veszélyt a magyar nehézipari óriásnál

Jelentős összeg átcsoportosításáról döntött a kormány: több mint 800 millió forintot különítenek el a Dunai Vasmű területén fenyegető környezetkárosodás megelőzésére.

Újabb intézkedésről döntött a kormány a Dunai Vasmű ügyében, mivel a területen továbbra is közérdek az iparbiztonsági veszély és a környezetkárosodás megelőzése. A mostani döntés értelmében a vonatkozó közszolgáltatási szerződést meghosszabbítják 2026. július 31-ig, továbbá az állam átvállalja a költségeket – számolt be a pénteki Közlöny.

Erre a célra legfeljebb 821 354 854 forintot különítenek el "a szükséges intézkedések finanszírozására".

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter idén ekkora összeg erejéig vállalhat kötelezettséget a központi költségvetés terhére – rendelkezik a Ruff Bálint által aláírt kormányhatározat.