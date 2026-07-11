Nem erre tervezték a magyar áramhálózatot – Most egyszerre kellene mindent megoldani

Jelenleg legalább két irányból nehezedik nyomás a magyar villamosenergia-rendszerre – mondta el lapunknak dr. Vokony István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék vezetője.
Egyrészt, mivel a villamosenergia-rendszert a második világháború után építették újra, napjainkban számos eszköz bőven túl van már tervezett élettartamán. Egy transzformátor akár 100 évig is elüzemelhet, de az alkatrész- és szakember-utánpótlás már nem magától értetődő.
Mivel a világháború gyakorlatilag a teljes kontinenst sújtotta, ezért mindenhol egyszerre van szükség szakemberre és eszközre, ami nagy kihívás elé állítja a piacokat is.
A másik probléma az, hogy az elmúlt időszakban teljesen megváltozott a rendszer és a fogyasztói viselkedés. Korábban korlátozott számú nagyerőmű termelte az energiát, amit feltranszformáltak nagyfeszültségre, majd az átviteli és elosztói hálózaton keresztül jutott el a konnektorokba. Mára teljesen felborult ez a rend: több százezres számban üzemelnek háztartási méretű kiserőművek, a hálózatokban váltakozik az energiaáramlás iránya, a kisebb feszültségszinttől a nagyobb feszültség irányába áramlik a villamos energia, van akkumulátoros tároló, hőszivattyú, elektromos autó és adatközpontok - de a rendszert nem erre tervezték.
Vagyis nem elég, hogy a villamosenergia-rendszer öreg, ráadásul nem is arra használjuk, mint amire tervezték.
Az energiarendszerben zajló nagy átalakulás, a szénhidrogénekről való leválás és a megújulók részarányának növekedése, a fogyasztói szokások megváltozása és a rendszer újjáépítése kényelmetlenséggel járhat. Nem egy bebetonozott állapotról, hanem egy olyan, folyamatosan mozgó, formálódó történetről, átállásról van szó, melynek tapasztalataiból tudunk építkezni; ez egy folyamatos tanulás és iteráció – mutatott rá a szakember.
Magyarország a kontinentális Európa közepén fekszik, ami nagy biztonságot ad, hiszen energiarendszerünk szinkronban jár, együtt üzemel és "lélegzik" a robusztus, megbízható kontinentális rendszerrel.
Ennek ellenére is
vannak kritikus üzemállapotok, melyek kezelésére fel kell készülni, miután a faktorok összeadódhatnak, a hatások pedig akár egyszerre és egy helyen is kicsúcsosodhatnak
- ide akár olyan, távoli időjárási események is tartozhatnak, melyek hatásai nálunk is lecsapódnak.
Ma már a kapcsolódó piaci hatások, például az extrém árszintek és áringadozások kérdése sem választható el a műszaki vetülettől, hiszen közvetve ezek is befolyással bírhatnak a rendszerre és az ellátásra – húzta alá Vokony István. A magyar áramtőzsdén (HUPX) is nyomon követhető, az elmúlt években végbement jelentős piaci forgalomnövekedés akár torlódásokhoz és ellátási problémákhoz is vezethet, mivel mindenki ugyanazt a korlátozott kapacitású kritikus infrastruktúrát és szűk keresztmetszetet akarja használni, az infrastruktúra „ütközésig” történő kiterhelése pedig bizonyos helyzetekben akár az ellátásbiztonság szempontjából is kritikus üzemállapothoz vezethet.
Ahhoz, hogy döntéseket hozhassunk a helyzet kezelésére, illetve az uniós források felhasználásáról, naprakész, aktuális információkra van szükség a hálózat állapotáról és viselkedésről.
Vagyis a hálózat digitalizálása, szenzorozása, „okosítása” és ezeknek rendszerben való kezelése elkerülhetetlennek tűnik.
Több, ezt célul kitűző uniós kutatás-fejlesztés is zajlik, amiben mi is benne vagyunk. Ilyen a TwinEU projekt, amely egy komplett digitális iker megoldást készít a teljes európai villamosenergia-rendszerről, de a közelmúltban indult egy olyan együttműködés is, melynek célja a mesterséges intelligencia e területen való felhasználhatóságának felmérése (AI.grid).
Ugyanakkor az elmúlt évek jelentős negatívuma volt, hogy a kiszámíthatatlan jövőkép miatt elsősorban oda került forrás vagy fókusz, ahol már égett a ház. A szakértő elmondása szerint jelenleg sem látja a középhosszú távú stratégiát az átviteli és az elosztóhálózati szereplőknél, és hogy mit kívánnak kezdeni a koros eszközállománnyal, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó rengeteg megújulóenergia-termelővel vagy az elektromos autókkal.
Nem látszik az a koncepciózus megközelítés, hogy mit kívánnak ezzel elérni, hogy melyek lesznek a következő lépések, és hogy ezeknek milyen hatása és forrásigénye lesz
– fogalmaz Vokony István, aki szerint így az sem egyértelmű, hogy hogy tudják a pénzfelhasználás hatékonyságát szavatolni, hogy valóban arra az eszközre és olyan volumenben költsenek, amire a magyar villamosenergia-rendszernek és az ügyfeleknek a legnagyobb szüksége van.
A BME Villamos Energetika Tanszék vezetője szerint a jelenlegi hálózatfejlesztési gyakorlat, amit a MAVIR az elosztókkal együtt végez, az - jó értelemben, de - reaktív tevékenység a beérkezett igényekre tulajdonképpen válaszul. Teljesen új helyzettel kell szembesülni, és az új helyzetre a rég bevált megoldások már nem optimálisak, vagyis ezt a 600 milliárd forintot nem úgy kell elkölteni a következő időszak hálózatfejlesztéseire és bővítéseire, mint ahogy 1980-ban tettük volna - mondja.
A pénz elköltésének megtervezésekor érdemes figyelembe venni, hogy egyrészt van egy ellátásbiztonsági kérdéskör, másrészt pedig jelentős az igény a felhasználók, így a lakosság részéről például arra, hogy miközben továbbra is vannak zárolt körzetek, újabb napelemeket lehessen telepíteni a tetőre.
A problémákat "vassal", klasszikus hálózatfejlesztéssel egyszerűen meg lehet oldani, de legalább 5 másik megoldási lehetőség is akad, melyek akár olcsóbb és gyorsabb alternatívát is kínálhatnak a klasszikus hálózatfejlesztéssel szemben.
Persze, utóbbira is szükség van, mert nincs egyetlen univerzális jó megoldás.
Ezek a problémák lényegében mindenhol jelentkeznek, ahol az energiarendszer átalakulása elér egy bizonyos szintet. Erre a legjobb bizonyíték az, hogy 2024-ben a történelem folyamán először egy villamosenergetikai projekt nyerte el a legmagasabb szintű európai uniós kutatási támogatást, az Európai Kutatási Tanács (ERC) Synergy Grant támogatását a „SAFEr Grid” projekt megvalósítására. A professzor Antonello Monti és kutatócsapata által vitt projekt célja teljesen újragondolni a rendszer koncepcióját és alapjait.
Vokony István kíváncsian várja a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai irányítását, javaslatait és állásfoglalását a digitalizációval kapcsolatban, illetve például arra vonatkozóan is, hogy a FEAK-nak (Független Energetikai Adatközpont) mi lesz a jövőbeni szerepe, utóbbi szervezet ugyanis a szakértő szerint kiteljesíthetné a hazai villamosenergia-rendszer digitalizációját, tekintettel a FEAK jövőképére és létrehozásakor kijelölt küldetésére.
És hogy mire lehet elég a Magyarország számára elérhetővé váló uniós forrás? Az európai villamosenergia-ipari szövetség, az Eurelectric átfogó szakpolitikai és technológiai jelentése, a Grid4Speed alapján 2050-ig szükséges hálózati beruházások éves összegét 67 milliárd euróra becsüli. A beruházásoknak 2040-ig meg kell duplázódniuk a jelenlegi nagyjából 36 milliárd euróról, majd a mai szint 1,7-szeresével kell folytatódniuk 2050-ig. Ami látható a prognózisból, hogy
körülbelül 775 millió euró szükséges évente a magyar elosztói (DSO) hálózatokra, ha lépést akarunk tartani az energiaátmenetben.
A végső számok meghatározásában persze elsősorban a helyi szakpolitikának és az érintett szolgáltatóknak lesz elsődlegesen szerepe, teszi hozzá a szakember, aki biztos abban, hogy az átlagember számára is szemmel látható eredményeinek kell lennie, ha az uniós forrásokat megfelelően költik el.
A hazai elosztók összesített éves beruházási volumene mintegy 100 milliárd forint volt 2020-ig, ami utána 130-150 milliárdra nőtt, majd a csatlakozási boom, a programok, a napelemes és egyéb beruházások miatt körülbelül 200 milliárd forintig emelkedett.
Ebből a szempontól tehát a 600 milliárd forintnyi uniós forrás legalább 3 évnyi beruházási igényt fedezhet, tehát 3 évnyi előrehaladást biztosíthat.
Az elmúlt években az uniós források körüli bizonytalanság a beruházási kedvre és intenzitásra is árnyékot vetett, de – bár csodát nem szabad várni – Vokony István úgy véli, hogy ennek most a helyére kell billennie. A hálózati cégek stratégiájának fent tárgyalt hiányát a BME Villamos Energetika Tanszék vezetője inkább okozatnak látja: ha nincs forrás, nem lehet hosszú távra tervezni, ezért a társaságok számára a túlélés lett a fő cél, és igyekeztek kivárni.
A forráshiány felerősítette a takarékos, kreatív megoldások iránti igényt is. Ahol lehetett, a társaságok igyekeztek spórolni, megfizethetőbb alternatívákat találni, például a használatban lévő berendezések felújításával kiváltani a cseréjüket, tehát minden olyan kreatív, „magyaros” megoldás előjött, ami némi levegőhöz juttathatta a cégeket. Bízom benne, hogy a források megérkezésével ezek a berögződések is változhatnak – fűzte hozzá.
Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images
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