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Radnai Márk készül valamire
Gazdaság

Radnai Márk készül valamire

Portfolio
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Radnai Márk, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy új társadalmi részvételi platformot fejlesztenek, amelyet augusztus végén nyitnak meg a nyilvánosság előtt. A rendszer célja, hogy a társadalmi egyeztetés átlátható és követhető legyen: az emberek javaslatait mesterséges intelligencia összegzi, majd szakértők dolgozzák fel. A platformon közösségi ötletek, nyilvános viták és helyi, valamint országos egyeztetések is helyet kapnak, a felhasználók pedig személyre szabottan követhetik a számukra fontos témákat. Radnai szerint a fejlesztés alapjaiban változtathatja meg a társadalmi egyeztetés működését Magyarországon.
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Információ és jelentkezés

"Dolgozunk valamin, ami alapjaiban változtathatja meg a társadalmi egyeztetést Magyarországon" - jelentette be közösségi oldalán Radnai Márk emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Radnai azt is elárulta:

Magyarország új társadalmi részvételi platformját fejlesztik ki, amelyet a tervek szerint augusztus végén minden magyar ember számára megnyitnak.

A kormánybiztos szerint a platformnak köszönhetően az emberek véleménye "nem elveszik egy postaládában", hanem látni lehet majd, hogy mi történik vele.

A válaszokból mesterséges intelligencia készít összegzéseket, amelyeket szakértők dolgoznak fel. Mindenki nyomon követheti majd, hogyan alakulnak a közös javaslatok, mely ötletek kapnak támogatást, és melyek jutnak el a döntéshozókig.

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Radnai valódi, élményszerű közös gondolkodást ígér: lesznek közösségi ötletek, nyilvános viták, szakmai háttéranyagok, helyi és országos egyeztetések, valamint egy teljesen új, interaktív formátum, amelyben "együtt tervezhetjük meg a közös ügyeinket".

A platform a bejelentés szerint személyre szabott lesz: mindenki követheti azokat a témákat, amelyek valóban érdekelik, értesítést kaphat az új egyeztetésekről, és végig láthatja, milyen hatása volt a saját részvételének. Radnai azt szeretné, hogy "a közös gondolkodás a mindennapjaink része legyen".

"Hamarosan megmutatom az első képeket is" - ígérte a kormánybiztos, aki szerint ez egy új lehetőség arra, hogy a társadalmi egyeztetés végre átlátható, követhető és valóban közös legyen.

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