Radnai Márk készül valamire

"Dolgozunk valamin, ami alapjaiban változtathatja meg a társadalmi egyeztetést Magyarországon" - jelentette be közösségi oldalán Radnai Márk emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Radnai azt is elárulta:
Magyarország új társadalmi részvételi platformját fejlesztik ki, amelyet a tervek szerint augusztus végén minden magyar ember számára megnyitnak.
A kormánybiztos szerint a platformnak köszönhetően az emberek véleménye "nem elveszik egy postaládában", hanem látni lehet majd, hogy mi történik vele.
A válaszokból mesterséges intelligencia készít összegzéseket, amelyeket szakértők dolgoznak fel. Mindenki nyomon követheti majd, hogyan alakulnak a közös javaslatok, mely ötletek kapnak támogatást, és melyek jutnak el a döntéshozókig.
Radnai valódi, élményszerű közös gondolkodást ígér: lesznek közösségi ötletek, nyilvános viták, szakmai háttéranyagok, helyi és országos egyeztetések, valamint egy teljesen új, interaktív formátum, amelyben "együtt tervezhetjük meg a közös ügyeinket".
A platform a bejelentés szerint személyre szabott lesz: mindenki követheti azokat a témákat, amelyek valóban érdekelik, értesítést kaphat az új egyeztetésekről, és végig láthatja, milyen hatása volt a saját részvételének. Radnai azt szeretné, hogy "a közös gondolkodás a mindennapjaink része legyen".
"Hamarosan megmutatom az első képeket is" - ígérte a kormánybiztos, aki szerint ez egy új lehetőség arra, hogy a társadalmi egyeztetés végre átlátható, követhető és valóban közös legyen.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
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