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Rákkeltő anyagokat tartalmazhat a Magyarországon is népszerű gyerekjáték
Gazdaság

Rákkeltő anyagokat tartalmazhat a Magyarországon is népszerű gyerekjáték

Portfolio
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Egészségre ártalmas, rákkeltő vegyi anyagokat is tartalmazhatnak a Magyarországon is népszerű Squishy gyerekjátékok hamisítványai, amelyeket lakossági panaszok nyomán már a hazai fogyasztóvédelmi hatóság is laboratóriumban vizsgál – számolt be az RTL Híradó.

Az utóbbi hónapokban rendkívül népszerűvé vált, stresszlabdához hasonló, puha Squishy játékok – amelyek közül a legelterjedtebb változat egy vigyorgó gőzgombócot formáz – komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Míg a termékek eredeti gyártója az Egyesült Királyságban működik, a piacot elárasztották a hamisítványok: a brit hatóságok már több ezer illegális másolatot foglaltak le.

Belgiumban és Hollandiában hivatalos vizsgálatok is indultak a játékok ügyében, miután a laboratóriumi elemzések

rákkeltő anyagokat, köztük benzolszármazékokat és naftalint mutattak ki a mintákban.

A toxikológus szakértő arra figyelmeztetett, hogy a vegyületek fejfájást, fáradtságot, hányingert, valamint bőrirritációt is okozhatnak.

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A közösségi médiának köszönhetően elterjedt játékok Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendenek, azonban egyre több hazai vásárló panaszkodik az intenzív hígító-, benzin- vagy vegyszerszagukra.

Amennyiben egy gyermekjátéknak intenzív vegyszerszaga van, azonnal gyanakodnunk kell, és semmiképpen sem szabad megengedni, hogy a kiskorúak játsszanak azzal

– hívta fel a figyelmet a Greenpeace vegyianyag-szakértője, aki szerint a kellemetlen szagú termékeket mindenképpen el kell kerülni.

Egy hazai webáruház értékesítője szerint Magyarországon jelenleg kizárólag kínai gyártók termékei érhetők el a piacon. Bár a forgalmazók szerint ezek rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, elismerték, hogy a vegyszeres szag problémát jelez, míg a normál gumiszag természetesnek tekinthető.

A fogyasztóvédelmi hatósághoz már több lakossági panasz is érkezett, így megkezdődött a forgalomban lévő termékek laboratóriumi ellenőrzése. A szakértők szerint a probléma forrása a gyártási technológiában keresendő.

A távol-keleti, ellenőrizetlen üzemekben előállított termékeknél gyakran elmarad az a technológiai szellőztetési fázis, amely a gyártási folyamat során visszamaradt káros vegyületeket eltávolítaná

– mutattak rá a szakértők, megmagyarázva, miért maradnak a veszélyes anyagok a játékokban.

A fogyasztóvédelmi vizsgálatok eredményei később várhatók. Addig is a szakemberek azt javasolják a vásárlóknak, hogy kizárólag megbízható szakkereskedésekből és nevesebb áruházakból szerezzék be a játékokat. Vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizni kell az európai megfelelőségi jelölést (CE-jelölést), amely szavatolja, hogy a játék megfelel a szigorú uniós termékbiztonsági előírásoknak.

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