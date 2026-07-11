Rejtélyes fegyverrel támadhatták meg az amerikai hírszerzőket - Most a kormány kártérítés fizetése mellett döntött

A tünetekre először a Havannában állomásozó CIA-tisztek panaszkodtak (innen a neve), később azonban más országokban, például a Kínában dolgozó amerikai alkalmazottak is jelentettek hasonló, rendellenes egészségügyi eseményeket. Az érintettek egy része mély zúgásról, kattogásról, sípolásról és fémsúrlódásra emlékeztető hangokról számolt be,

míg mások erős koponyanyomást, szédülést és hányingert tapasztaltak.

Az amerikai védelmi minisztérium a kifizetéssel párhuzamosan közölte, hogy továbbra is kiemelten kezeli az érintett állomány egészségügyi ellátását. A kifizetéseket a 2021-ben elfogadott, úgynevezett Havanna-törvény (Havana Act) tette lehetővé.

Évek óta találgatások övezik, hogy mi és ki állhat a jelenség hátterében. Egyes feltételezések szerint mikrohullámok okozhatják a tüneteket, ami felerősítette azokat a gyanúkat, miszerint egy külföldi hatalom valamilyen szónikus fegyverrel támadhatta meg az amerikai alkalmazottakat és hozzátartozóikat.

Tavaly az amerikai hírszerző ügynökségek és minisztériumok többsége arra a következtetésre jutott, hogy rendkívül valószínűtlen, hogy egy külföldi szereplő valamilyen újszerű fegyverrel vagy prototípussal ártott volna az amerikai alkalmazottaknak. A hírszerző közösség egy kisebb része ugyanakkor nem zárta ki teljesen ezt a lehetőséget. A Nemzeti Hírszerzési Tanács jelentése hangsúlyozta, hogy egyetlen szervezet sem vonta kétségbe az érintettek szenvedését, akik valós, olykor fájdalmas és traumatikus fizikai tüneteket tapasztaltak, és ezekről őszintén számoltak be.

A havannai szindróma esetei először 2016-ban váltak nyilvánossá, amikor a Kubában dolgozó amerikai diplomaták megbetegedésekről és éjszakai, éles zajokról panaszkodtak. 2017-ben az Egyesült Államok a havannai nagykövetség munkatársainak több mint felét hazahívta, majd 2019-ben Kanada is jelentősen csökkentette ottani állományát, miután saját alkalmazottai körében is hasonló tünetek jelentkeztek.

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