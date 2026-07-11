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Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés
Gazdaság

Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Portfolio
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Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a törvényhozás hétfőn fog szavazni az Alaptörvény 17. módosításáról. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.
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Hétfőn szavaznak az Alaptörvény módosításáról

A miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy hétfőn kerül a törvényhozás elé az Alaptörvény legújabb, 17. módosítása. Egyúttal ismét odaszúrt egyet a Köztársasági elnöknek, jelezve, hogy ha nem írja alá a törvényt, akkor öt napon belül megfosztási eljárás indul ellene.

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Hozzányúl az agrárkamarához a kormány

Egy friss kormányhatározat szerint Bóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata - közölte a HVG.

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Hozzányúl az agrárkamarához a kormány
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Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá

Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.

Pénteki tudósításunk itt olvasható.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Necati Savas

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