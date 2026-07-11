Úgy néz ki, itt a vége - Kevés mozgástér maradt Sulyok Tamásnak

Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetné a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését.
Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésnek.
A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik - közölte aznap Facebook-oldalán a kormányfő.
Magyar Péter már a kampányban és az április 12-i választási győzelem estéjén is jelezte, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök távozását várja. Április 15-én fel is kereste Sulyok Tamást és a Sándor-palotában személyesen kérte az államfő lemondását. Sulyok Tamás a találkozó után azt közölte, hogy megfontolja Magyar Péter érveit.
Április 20-án, a Tisza Párt parlamenti frakciójának megalakulása után Magyar Péter május 31-ig adott határidőt az államfőnek és más, általa az előző rendszer politikai kiszolgálóinak tartott közjogi vezetőknek az önkéntes távozásra.
Magyar Péter május 9-én, az Országgyűlés megalakulásakor első miniszterelnöki beszédében ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, indoklása szerint az államfő nem töltötte be megfelelően a nemzet egységét és az alkotmányosságot védő szerepét. Május 17-én a miniszterelnök a Facebookon szólította fel a köztársasági elnököt a távozásra.
Sulyok Tamás május 29-én a Velencei Bizottsághoz fordult és nemzetközi alkotmányjogi állásfoglalást kért a közte és a kormány között kialakult konfliktus, valamint az eltávolítására irányuló törekvés ügyében.
Május 31-én este Sulyok Tamás videóüzenetet tett közzé, amelyben tudatta, hogy továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget, és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit. Erre válaszul Magyar Péter azt írta a közösségi médiában, hogy Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. "Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett" - fogalmazott.
Másnap reggel a miniszterelnök az igazságügyi miniszter társaságában felkereste a Sándor-palotában az államfőt, majd bejelentette: módosítják az Alaptörvényt a köztársasági elnök leváltása érdekében. Június 9-én az ATV Egyenes beszéd című műsorában Magyar Péter arról beszélt, hogy még egyszer meg fogja keresni Sulyok Tamás köztársasági elnököt és négyszemközti találkozót kezdeményez a lemondása érdekében.
Két nappal később Sulyok Tamás indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz (Ab) az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság elnöke azonban levette a testület június 19-i teljes ülésének napirendjéről az ügyet. A köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem volt határozatképes.
Magyar Péter szerint ezzel az Alkotmánybíróság tagjai kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az Ab elnökének is távoznia kell.
Magyar Péter június 22-én az Országgyűlésben napirend előtt elmondott beszédében közölte: kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését a Tisztítótűz-művelet részeként. "Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont" - fogalmazott Magyar Péter.
Az Amnesty International Magyarország aznap közölte, hogy szerintük Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után; a kormány által választott megoldás "nincs rendben". A miniszterelnök aznap a 444.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet. A kormány június 22-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alaptörvény 17. módosítását.
Sulyok Tamás július elején tárgyalt a Velencei Bizottság delegációjával, pár nappal később a testületnek küldött angol nyelvű beadványát is nyilvánosságra hozta a Sándor-palota.
Magyar Péter július 4-én jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó, 12 pontból álló javaslatot.
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