Új, 15 milliárdos alapot jelentett be Kármán András - Innovatív vállalatok kaphatnak belőle

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A bejegyzés szerint az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein az uniós források sorsa mellett a gyors növekedésű technológiai cégek finanszírozása is kiemelt témaként szerepelt. Kármán András a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Európai Beruházási Bank az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezés (European Tech Champions Initiative) program második szakaszában egy új, az állami és a magántőkét egyaránt mozgósító konstrukciót indítana el.

A tervek szerint a 15 milliárd eurónyi beruházást ösztönző alap legfőbb feladata, hogy

Európa legígéretesebb innovatív vállalkozásait globális piacvezetővé segítse válni.

Kármán András szerint ez a lépés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a sikeres cégek a kontinensen maradjanak, és a tőkehiány miatt ne kényszerüljenek székhelyük áthelyezésére vagy tengerentúli befektetők bevonására.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az új alap felállítása Magyarország számára is kifejezetten kedvező. Az európai innovációs ökoszisztéma erősödése és a magas hozzáadott értéket előállító cégek fejlődése hosszú távon javítja a termelékenységet, új, magas képzettséget igénylő munkahelyeket hoz létre, és növeli a költségvetési bevételeket. Kármán András hozzátette, hogy a kontinens versenyképességét javító kezdeményezés a magyar államkassza számára nem jár befizetési kötelezettséggel.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys