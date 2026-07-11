Új, 15 milliárdos alapot jelentett be Kármán András - Innovatív vállalatok kaphatnak belőle

A bejegyzés szerint az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein az uniós források sorsa mellett a gyors növekedésű technológiai cégek finanszírozása is kiemelt témaként szerepelt. Kármán András a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Európai Beruházási Bank az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezés (European Tech Champions Initiative) program második szakaszában egy új, az állami és a magántőkét egyaránt mozgósító konstrukciót indítana el.
A tervek szerint a 15 milliárd eurónyi beruházást ösztönző alap legfőbb feladata, hogy
Európa legígéretesebb innovatív vállalkozásait globális piacvezetővé segítse válni.
Kármán András szerint ez a lépés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a sikeres cégek a kontinensen maradjanak, és a tőkehiány miatt ne kényszerüljenek székhelyük áthelyezésére vagy tengerentúli befektetők bevonására.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az új alap felállítása Magyarország számára is kifejezetten kedvező. Az európai innovációs ökoszisztéma erősödése és a magas hozzáadott értéket előállító cégek fejlődése hosszú távon javítja a termelékenységet, új, magas képzettséget igénylő munkahelyeket hoz létre, és növeli a költségvetési bevételeket. Kármán András hozzátette, hogy a kontinens versenyképességét javító kezdeményezés a magyar államkassza számára nem jár befizetési kötelezettséggel.
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