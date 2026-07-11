Újraindult a közmédia hírszolgáltatása egyes csatornákon

A július 7-i átmeneti leállás után fokozatosan újraindul a közmédia hírszolgáltatása. Július 11-től az M1 csatornán, a rádiós portfólió nagy részén, valamint a digitális felületeken is folyamatosan vezetik be az új, már a megújult szakmai alapelvek szerint működő struktúrát.

A Duna Médiaszolgáltató és az MTVA közleménye szerint a megújult rendszer célja a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatása. A fokozatos visszatérés szorosan összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a korábbi felfüggesztéssel egyidejűleg új hírszolgáltatási alapelveket fektetett le, ez az intézkedés pedig garantálja, hogy a szolgáltatások már az új szakmai követelményeknek megfelelően induljanak újra.

A rádiós felületeken a legjelentősebb változás, hogy a Kossuth Rádió jelenleg a Bartók Rádió műsorát sugározza. Mivel július 11-től a Bartók Rádión ismét hallhatók hírek, ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is megszólalnak. Eközben a zenei és tematikus adókon – így a Petőfi, a Dankó, a Nemzetiségi és a Nemzeti Sportrádión –, valamint ezek digitális platformjain

a hírszolgáltatás már a megszokott idősávokban és formátumban érhető el.

A rádiókkal párhuzamosan az M1 csatornán is részben újraindult a tájékoztatás, egyelőre a műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a politikai és közéleti háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként térnek majd vissza a képernyőre. A közmédia átmeneti vezetése a hirado.hu hírportál szolgáltatásának újraindulásáról későbbre ígért tájékoztatást.

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