Vége a figyelmeztetésnek, ezúttal már egész részlegeket kellett bezárni az IKEA-s sztrájk miatt

Szombat délután is folytatták a sztrájkot a magyarországi IKEA-dolgozók, miután a vállalat vezetése elutasította a szakszervezet által követelt, egységes hatszázalékos béremelést. A legforgalmasabb órákra időzített munkabeszüntetés jelentős fennakadásokat okozott, az áruházlánc vezetősége azonban továbbra is kitart amellett, hogy a stabilitás megőrzése érdekében az idei üzleti évben már nem tud azonnali fizetésemelést biztosítani.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke elmondta, hogy a csütörtöki és pénteki, zárás előtti akciókat követően szombaton kora délután újabb munkabeszüntetést tartottak. A tiltakozásban a soroksári áruházból 112-en, a budaörsiből 57-en, míg az Örs vezér téri egységből 43-an vettek részt.

Soroksáron a logisztikai központ dolgozóival együtt a munkavállalók mintegy 70-80 százaléka csatlakozott a sztrájkhoz.

Miközben a korábbi napokban a vezetőség diákmunkásokkal és a vezetőségi tagok bevonásával próbálta enyhíteni a létszámhiányt, szombaton a munkabeszüntetés már komolyabb fennakadásokat idézett elő, így Budaörsön például a vevőszolgálat és az árukiadó is bezárt.

A konfliktus hátterében a szakszervezet ötpontos követeléscsomagja áll. Az IKEA vezetése négy pontban, köztük a bérátláthatóság bevezetésében, az éves bértárgyalások rendszerének kialakításában, valamint a kollektív szerződésről szóló egyeztetések megkezdésében hajlandó volt megállapodni. Határozottan elutasították viszont az ötödik pontot, amely

a nem vezető beosztású dolgozók egységes, hatszázalékos alapbéremelését irányozta elő.

Karsai Zoltán kifejtette, hogy az elmúlt négy évben alkalmazott teljesítményalapú bérrendszer az inflációkövetés hiánya miatt jelentős bérlemaradást eredményezett, amelyet a mostani, átlagosan 5,3 százalékos emelés sem tudott ellensúlyozni. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet az elhibázott bérpolitika következménye. Hozzátette, a mostani sztrájk csupán figyelmeztetés, és a meglepetés erejét megőrizve egyelőre nem kívánta elárulni, hogy vasárnap is várható-e munkabeszüntetés.

A vállalat részéről Eva Malá Beluská, az IKEA Csehországért, Magyarországért és Szlovákiáért felelős HR-vezetője jelezte, hogy bár tiszteletben tartják a dolgozók véleménynyilvánítási jogát, egy újabb, terven felüli béremelés veszélyeztetné a cég stabilitását. Kiemelte, hogy áprilisban több mint 580 millió forintot, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot fordítottak a fizetések növelésére.

Az IKEA szombaton megerősítette korábbi álláspontját, miszerint a bérpolitika az idei üzleti év végéig érvényben marad, így azonnali fizetésemelésről vagy egyszeri kifizetésről nem tárgyalnak. Ugyanakkor jelezték, hogy nyitottak a szakszervezettel való jövőbeni együttműködésre, amelynek keretében közösen vizsgálhatják felül a vállalat bér- és juttatási rendszerét.

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