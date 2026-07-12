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A gyorshajtók rémálma lehet ez a technológia
Gazdaság

A gyorshajtók rémálma lehet ez a technológia

Portfolio
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Az Európai Bizottság olyan közlekedésbiztonsági reformot tervez, amely minden új autóban kötelezővé tenné a műholdas sebességkorlátozó berendezést. Az eszköz automatikusan lelassítaná a járművet, ha az túllépi a megengedett sebességet. Bár a biztonsági szakértők szerint ez a lépés életeket menthet, a bírálók aggályosnak és megbízhatatlannak tartják a technológiát - tudósított a Daily Mail.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A tervezett rendszer műholdas helymeghatározás, 5G-hálózatok és digitális térképek segítségével állapítaná meg a jármű pontos helyzetét, valamint az adott útszakaszon érvényes sebességhatárt, miközben a beépített kamerák a közúti jelzőtáblákat is figyelnék. Amikor a jármű alacsonyabb sebességhatárú övezetbe,

például egy harmincas zónába ér, a rendszer automatikusan korlátozná a motorteljesítményt.

Vészhelyzetben a vezető ideiglenesen felülbírálhatná a szabályozást, de erre csak rövid ideig lenne lehetősége.

A javaslat szerint az eszköz használata 2030-tól válna kötelezővé az Európai Unió tagállamaiban.

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Ez a technológia nem teljesen ismeretlen, hiszen például London nyolcezer buszából ötezret már felszereltek sebességkorlátozóval, a teljes flotta pedig 2031-re megkapja a rendszert. Hasonló elven működnek a Lime és más szolgáltatók elektromos bérkerékpárjai is, amelyek a parkokban és a sétálóövezetekben automatikusan lelassítanak, a korlátozást pedig egy teknős ikonnal jelzik a kijelzőn.

Az Európai Unióban értékesített új autókban 2024 júliusa óta már kötelező az úgynevezett intelligens sebességasszisztens (ISA), amely jelzi az aktuális sebességhatárt, és figyelmezteti a sofőrt a gyorshajtásra.

Az eredeti tervekben még a sebesség automatikus korlátozása is szerepelt, ám az autógyártók lobbitevékenysége miatt ez végül opcionálissá vált.

Iparági források szerint az Európai Bizottság tisztviselői most ismét egyeztetnek a nagy autógyártókkal és a biztonsági szervezetekkel a kötelezővé tételről.

A rendszer megbízhatósága ugyanakkor továbbra is kérdéses, a brit Thatcham Research kutatóintézet vizsgálata szerint ugyanis az ISA-rendszerek az esetek negyedében nem ismerik fel a sebességhatár változását. A támogatók azzal érvelnek, hogy a túl gyors hajtás a halálos balesetek legfőbb kiváltó oka, és a technológia akár ötödével is csökkenthetné a közúti tragédiák számát. A bírálók ezzel szemben a hackertámadások kockázatára, a rendszerszintű hibákra, valamint a technológiával való visszaélések veszélyére figyelmeztetnek. A brit közlekedési minisztérium közleménye szerint egyelőre nem tervezik az ilyen aktívan beavatkozó technológiák bevezetését.

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