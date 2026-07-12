NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
FONTOS Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A modern spanyol történelem legsúlyosabb erdőtüze pusztít
Gazdaság

A modern spanyol történelem legsúlyosabb erdőtüze pusztít

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Súlyos égési sérülésekkel, félig eszméletlen állapotban találtak rá egy brit házaspárra a spanyolországi Almería tartományban pusztító erdőtüzek után. A katasztrófa eddig tizenkét halálos áldozatot követelt, akik közül négyen brit állampolgárok voltak - közölte a BBC.

A helyi sajtóbeszámolók szerint a házaspár feltehetően túrázni indult, amikor csütörtökön a gyorsan terjedő lángok fogságába esett. Miután sikerült őket kimenekíteni, azonnal kórházba szállították a sérülteket, akiket jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A spanyol polgárőrség járőrei péntek hajnalban, a katasztrófa által leginkább sújtott Bédar falu közelében találtak rájuk, miközben túlélők után kutattak.

A mentésben részt vevő Pedro Barre őrmester elmondta, hogy távoli segélykiáltásokra lettek figyelmesek, így egy meredek domboldalon leereszkedve követték a hangot. A házaspárt kritikus állapotban, félig eszméletlenül találták meg,

testfelületük negyven százalékát súlyos égési sérülések borították.

Rafael Zea tiszt, aki szintén részt vett az akcióban, hozzátette, hogy a sérültek állapota miatt már az is rendkívüli erőfeszítést igényelt tőlük, hogy egyáltalán hangot adjanak ki.

Még több Gazdaság

Nagy a dugó az M7-en

Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés

Nagy változás jön a betegmentésben

A lángok megfékezésén több száz tűzoltó dolgozott, miután a tűz mintegy 6600 hektárnyi területet perzselt fel. Szombatra a hatóságok jelentős javulásról számoltak be, mivel a mérséklődő szél és a magasabb páratartalom jelentősen segítette az oltási munkálatokat. Az Almería tartományból kitelepített közel 1500 lakos közül mintegy 600-an már visszatérhettek otthonaikba.

Az áldozatok azonosítási folyamata rendkívül lassú, mivel a külföldről érkező hozzátartozóktól nehézkes a DNS-minták beszerzése. A madridi igazságügyi orvosszakértők az elhunytakból és az eltűntként bejelentett személyek családtagjaitól vett minták összehasonlításával dolgoznak.

A legalább tizenkét halálos áldozatot követelő katasztrófa a modern spanyol történelem egyik legsúlyosabb erdőtüze.

Ennél nagyobb tragédia 1984-ben történt, amikor a La Gomera-szigeti tűzvészben húszan haltak meg, valamint 1979-ben Lloret de Mar közelében, ahol huszonegyen, köztük kilenc gyermek vesztette életét.

Az idei nyári hőhullámok Dél-Európa-szerte pusztító tüzeket idéztek elő, amelyek különösen Franciaországot, Portugáliát és Spanyolországot érintették súlyosan. A francia Pireneusok lábánál hétfőn több mint tízezer embert kellett evakuálni, a hatóságok pedig harminckét gyanúsítottat vettek őrizetbe gyújtogatás vádjával. A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat adatai szerint Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a hőmérséklet-emelkedés üteme a globális átlag kétszeresét is eléri, ami egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámokhoz, valamint erdőtüzekhez vezet.

Címlapkép forrása: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Brüsszel új frontot nyitott, a tét most a mobilunk feletti hatalom
Jön a bértranszparencia – Mire lesz joguk a dolgozóknak az új szabályozás értelmében?
Kiderült, lesz-e hőkupola Magyarország felett a következő hetekben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility