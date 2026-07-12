A modern spanyol történelem legsúlyosabb erdőtüze pusztít

A helyi sajtóbeszámolók szerint a házaspár feltehetően túrázni indult, amikor csütörtökön a gyorsan terjedő lángok fogságába esett. Miután sikerült őket kimenekíteni, azonnal kórházba szállították a sérülteket, akiket jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A spanyol polgárőrség járőrei péntek hajnalban, a katasztrófa által leginkább sújtott Bédar falu közelében találtak rájuk, miközben túlélők után kutattak.
A mentésben részt vevő Pedro Barre őrmester elmondta, hogy távoli segélykiáltásokra lettek figyelmesek, így egy meredek domboldalon leereszkedve követték a hangot. A házaspárt kritikus állapotban, félig eszméletlenül találták meg,
testfelületük negyven százalékát súlyos égési sérülések borították.
Rafael Zea tiszt, aki szintén részt vett az akcióban, hozzátette, hogy a sérültek állapota miatt már az is rendkívüli erőfeszítést igényelt tőlük, hogy egyáltalán hangot adjanak ki.
A lángok megfékezésén több száz tűzoltó dolgozott, miután a tűz mintegy 6600 hektárnyi területet perzselt fel. Szombatra a hatóságok jelentős javulásról számoltak be, mivel a mérséklődő szél és a magasabb páratartalom jelentősen segítette az oltási munkálatokat. Az Almería tartományból kitelepített közel 1500 lakos közül mintegy 600-an már visszatérhettek otthonaikba.
Az áldozatok azonosítási folyamata rendkívül lassú, mivel a külföldről érkező hozzátartozóktól nehézkes a DNS-minták beszerzése. A madridi igazságügyi orvosszakértők az elhunytakból és az eltűntként bejelentett személyek családtagjaitól vett minták összehasonlításával dolgoznak.
A legalább tizenkét halálos áldozatot követelő katasztrófa a modern spanyol történelem egyik legsúlyosabb erdőtüze.
Ennél nagyobb tragédia 1984-ben történt, amikor a La Gomera-szigeti tűzvészben húszan haltak meg, valamint 1979-ben Lloret de Mar közelében, ahol huszonegyen, köztük kilenc gyermek vesztette életét.
Az idei nyári hőhullámok Dél-Európa-szerte pusztító tüzeket idéztek elő, amelyek különösen Franciaországot, Portugáliát és Spanyolországot érintették súlyosan. A francia Pireneusok lábánál hétfőn több mint tízezer embert kellett evakuálni, a hatóságok pedig harminckét gyanúsítottat vettek őrizetbe gyújtogatás vádjával. A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat adatai szerint Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a hőmérséklet-emelkedés üteme a globális átlag kétszeresét is eléri, ami egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámokhoz, valamint erdőtüzekhez vezet.
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