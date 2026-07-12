A tiltakozás ellenére hatalmas társasház épül a Feneketlen-tó mellett

A csütörtöki ülésen a javaslatokat a László Imre polgármestert támogató baloldali többség szavazta meg. Az előterjesztések ellen voksoltak a fideszes képviselők, a független Junghausz Rajmund, valamint részben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselői is.
Az ellenzők az "Újbuda megtelt" kampányígéretet kérték számon a kerület vezetésén, mire Erhardt Attila alpolgármester úgy reagált, hogy a túlzottan megengedő építési szabályokat még a korábbi, fideszes vezetés fogadta el, ők most csupán szigorítottak azokon.
A Villányi úton, a volt MSZP-székház telkén a Forestay Development eredetileg jóval nagyobb beépítést tervezett, ám a lakossággal és a kerülettel folytatott tárgyalások eredményeként csökkentették a projekt méretét. Németh Péter ügyvezető-tulajdonos elmondta, hogy
a hatályos szabályozás akár egy kilencemeletes komplexum felépítését is lehetővé tette volna, de a környékbeli panoráma megóvása érdekében végül egy alacsonyabb, ötemeletes épület mellett döntöttek.
A tiltakozók az eredeti épület megmentését és a társasház-építés megakadályozását követelték, arra hivatkozva, hogy a helyi infrastruktúra nem bírná el a megnövekedett terhelést. Erhardt Attila alpolgármester szerint ugyanakkor az önkormányzatnak nincs jogköre megakadályozni a bontást és az építkezést, ráadásul a telken korábban működő oktatási intézmény infrastrukturális igénye jelentősen meghaladta a tervezett lakóparkét.
A jogi helyzetet bonyolította, hogy az önkormányzat a tulajdonszerzéstől számított hét éves határidőn belül csak többmilliárd forintos kártalanítás megfizetése mellett csökkenthette volna egyoldalúan a beépíthetőségi mutatókat.
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