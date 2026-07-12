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AI képekkel próbálták átverni a NAV-ot
Gazdaság

AI képekkel próbálták átverni a NAV-ot

MTI
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Mesterséges intelligenciával és képszerkesztő programmal manipulált fotókkal próbálta meg visszaszerezni törölt adószámát egy borsodi kisvállalkozó, ám a NAV revizorai leleplezték a csalást.

Mesterséges intelligenciával, szerkesztőprogrammal manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) egy vállalkozó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, hogy visszakapja adószámát.

A trükközésnek büntetőjogi következménye is lehet.

A NAV vasárnapi közleménye szerint azért törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, valamint sem cégtábla, sem postaláda nem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét.

A vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbálta igazolni, hogy székhelye megfelel a működésnek, és adószáma visszaállítását kérte. A revizorok megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, majd megtalálták a mesterségesen létrehozott képek ellentmondásait és az újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta, hogy a felvételeket meghamisították.

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Az ügyfél az adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt.

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