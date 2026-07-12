NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Dél-Korea segítséget kért Észak-Koreától
Gazdaság

Dél-Korea segítséget kért Észak-Koreától

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A dél-koreai egyesítési minisztérium vasárnapi közlése szerint Észak-Korea segítségét kérték egy tengerész felkutatásához, aki a két ország keleti tengeri határának térségében tűnt el.

A megkeresést szöveges üzenetben juttatták el az újságíróknak, mivel a két ország között jelenleg nincs működő kommunikációs csatorna. A koreaközi ügyekért felelős minisztérium tájékoztatása szerint az üzenetet közvetlenül Phenjannak címezték.

A tájékoztatás szerint a katona július 12-én tűnt el járőrszolgálat közben a Keleti-tengeren, és fennáll a lehetősége, hogy a tengeráramlatok északra, az északi határvonalon (NLL) túlra sodorták. A dél-koreai haditengerészet jelenleg is nagy erőkkel keresi az eltűntet, a minisztérium pedig

humanitárius alapon kérte Észak-Korea együttműködését a mentőakcióban és a férfi hazajuttatásában.

Az észak-koreai fél egyelőre nem reagált a megkeresésre. Li Dzse Mjong dél-koreai elnök kormánya a hivatalba lépése óta igyekszik enyhíteni a Phenjannal fennálló feszültséget, ám a párbeszédre irányuló kezdeményezéseit Észak-Korea rendre visszautasította, sőt 2024-ben "ellenséges államnak" nyilvánította Dél-Koreát.

Még több Gazdaság

Sorra buknak le a sírrablók – Évtizedes titkok derülnek ki világhírű múzeumokban

Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés

Megdöbbentő adatokat közölt Vitézy Dávid az autópálya-koncesszióról

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Brüsszel új frontot nyitott, a tét most a mobilunk feletti hatalom
Jön a bértranszparencia – Mire lesz joguk a dolgozóknak az új szabályozás értelmében?
Kiderült, lesz-e hőkupola Magyarország felett a következő hetekben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility