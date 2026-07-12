Dél-Korea segítséget kért Észak-Koreától

A megkeresést szöveges üzenetben juttatták el az újságíróknak, mivel a két ország között jelenleg nincs működő kommunikációs csatorna. A koreaközi ügyekért felelős minisztérium tájékoztatása szerint az üzenetet közvetlenül Phenjannak címezték.
A tájékoztatás szerint a katona július 12-én tűnt el járőrszolgálat közben a Keleti-tengeren, és fennáll a lehetősége, hogy a tengeráramlatok északra, az északi határvonalon (NLL) túlra sodorták. A dél-koreai haditengerészet jelenleg is nagy erőkkel keresi az eltűntet, a minisztérium pedig
humanitárius alapon kérte Észak-Korea együttműködését a mentőakcióban és a férfi hazajuttatásában.
Az észak-koreai fél egyelőre nem reagált a megkeresésre. Li Dzse Mjong dél-koreai elnök kormánya a hivatalba lépése óta igyekszik enyhíteni a Phenjannal fennálló feszültséget, ám a párbeszédre irányuló kezdeményezéseit Észak-Korea rendre visszautasította, sőt 2024-ben "ellenséges államnak" nyilvánította Dél-Koreát.
Forrás: Reuters
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