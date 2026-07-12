Drasztikus a Duna látképe: Kisoroszinál a meder egy része teljesen kiszáradt

A Szentendrei-sziget legészakibb pontján drasztikusan átalakult a folyó látképe. Azokon a területeken, ahol magasabb vízállás idején mély, sodró víztömeg hömpölyög, most száraz lábbal is be lehet sétálni a hordalékos kavicságyon a meder belseje felé. Bár a Szigetcsúcs sajátossága, hogy apadáskor a kavicszátonyok látványosan kiemelkednek,
idén ezek a zátonyok a megszokottnál jóval korábban és gyakrabban bukkantak a felszínre.
A vízhiányt a hivatalos adatok is egyértelműen alátámasztják. Az Országos Vízjelző Szolgálat mérései szerint Nagymarosnál július elejére mínusz 21 centiméterig süllyedt a vízállás. Bár egy későbbi, péntek délutáni mérés alkalmával már plusz 16 centiméteres vízszintet rögzítettek, a meder továbbra is erősen magán viseli az aszály nyomait. Ezen a szakaszon az eddigi negatív rekord egyébként mínusz 73 centiméter volt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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