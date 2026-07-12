Egyre biztosabb: egy hidegcsepp középpontja éppen Magyarország fölött helyezkedik majd el

Európa időjárását a következő napokban két anticiklon alakítja, amelyek közül az egyik Norvégia térségében, a másik pedig délen, a Földközi-tenger felett helyezkedik el. Míg a nyár eddigi részében elsősorban Nyugat- és Délnyugat-Európát sújtották a hőhullámok,

most Dél-Skandináviát is elárasztja a forró levegő.

Ezeken az északi területeken egyáltalán nem lesznek ritkák a 30 fok feletti nappali csúcsértékek, sőt az éjszakák is az átlagosnál jóval melegebbnek ígérkeznek.

Magyarországon szintén tartós hőségre és kánikulára kell készülni az ország nagy részén. A hét közepén azonban egy magassági hidegcsepp hatására megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége. A légköri képződmény pontos elhelyezkedését illetően még van némi bizonytalanság, de a meteorológiai modellszámítások alapján jelenleg annak van a legnagyobb esélye, hogy

a hidegcsepp középpontja éppen hazánk felett helyezkedik majd el.

Mivel a különböző időjárási modellek futtatásai között még mutatkoznak eltérések, ez a forgatókönyv a következő napokban még módosulhat.

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