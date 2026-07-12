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Elképesztő a pusztítás a kontinensen
Gazdaság

Elképesztő a pusztítás a kontinensen

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A rendkívüli európai szárazság következtében az év eleje óta már több mint 155 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A Copernicus Vészhelyzet-kezelési Szolgáltatás adatai alapján a kontinens számos pontján továbbra is kritikus a tűzveszély, a klímaváltozás miatt ráadásul a veszélyeztetett zóna folyamatosan északabbra tolódik - számolt be az Időkép.
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Az év első felében a műholdas megfigyelőrendszerek 1057 jelentősebb erdőtüzet regisztráltak Európában. A pusztítás közvetlenül rontja a globális klímahelyzetet, hiszen a tüzek miatt eddig hozzávetőlegesen 6,49 megatonna szén-dioxid jutott a légkörbe. Ez a jelentős kibocsátás tovább fokozza az üvegházhatást, és növeli a rendkívüli időjárási jelenségek kialakulásának kockázatát.

Az előrejelzések szerint jelenleg Franciaországban, az Egyesült Királyság déli részén, Németországban, Olaszországban, valamint az Ibériai-félsziget északi vidékein a legkritikusabb a helyzet. Ezekben a régiókban a tartós csapadékhiány, a rekordmagas hőmérséklet és a kiszáradt talaj miatt a legmagasabb fokú riasztások vannak érvényben.

Ilyen időjárási körülmények között egyetlen apró szikra is elegendő ahhoz, hogy megfékezhetetlen katasztrófa bontakozzon ki.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erdőtűzszezon a klímaváltozás hatására nemcsak intenzívebbé vált, hanem földrajzilag is kiterjedt. Ennek következtében ma már azok a közép- és nyugat-európai erdőségek is közvetlen veszélyben vannak, amelyeket korábban egyáltalán nem vagy csak alig fenyegettek a lángok.

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Címlapkép forrása: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

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