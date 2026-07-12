Elmondták, miért nem valósultak meg azonnal a Tisza ígéretei

A Tisza Párt képviselői, Miskolczi Orsolya és Kiss Máté Zsolt egy Facebookon közzétett videóban ismertették a párt több mint 200 oldalas választási programjának végrehajtási folyamatát, hangsúlyozva, hogy a vállalások teljesítése előtt fel kell mérni az ország valós költségvetési helyzetét, és be kell tartani a demokratikus jogalkotás szabályait.

A képviselők szerint a választók részéről rendszeresen érkeznek megkeresések azzal kapcsolatban, hogy a programban rögzített intézkedések – például a Környezetvédelmi Főhatóság felállítása vagy az akkumulátorgyárak helyzetének rendezése – miért nem valósultak meg azonnal. A politikusok kifejtették, hogy a pontos kormányzati és gazdasági helyzetképet csak a munka megkezdése után láthatták át teljesen.

A gazdasági háttér tisztázása érdekében a Tisza Párt pénzügyi felelőse jelenleg is dolgozik a költségvetési helyzet felmérésén. Erre azért van szükség, mert a képviselők szerint csak így indíthatók el a forrásigényes programok – különösen olyan esetek után, mint

amikor a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetéséből utólag derültek ki korábban be nem tervezett, mintegy 400 milliárd forintos tételek.

Bár megértik a választók türelmetlenségét, hiszen "16 év után egy nap is sok", a kapkodás helyett a megalapozott tervezésre törekednek.

A folyamatok hosszát a törvényalkotás kötelező eljárási rendje is befolyásolja. A Tisza Párt képviselői elutasítják a szabályok megkerülését, mivel meggyőződésük szerint az a demokratikus keretek feladását jelentené. A jogalkotás során ragaszkodnak a társadalmi és szakmai párbeszédhez, amely magában foglalja a kétfordulós vitát is: az általános vitát a szabályozás szükségességéről, valamint a részletes szakmai bizottsági vitát. A képviselők megjegyezték, hogy a javaslatok kidolgozásakor a jövőben is készek befogadni az ellenzéki vagy más szakmai oldalról érkező konstruktív módosításokat.

A demokratikus jogalkotásnak megvannak a maga kötelező lépcsőfokai; ha ezeket a szabályokat sietségből áthágnánk, éppen azt az önkényuralmi működést valósítanánk meg, amely ellen fel kívánunk lépni

– hangsúlyozták a jogalkotási folyamat kapcsán.

Az elhangzottak alapján a párt már eddig is több politikai vállalását teljesítette. Jelenleg folyamatban van egy olyan alaptörvény-módosítási javaslatuk, amely számos önkorlátozó rendelkezést tartalmaz.

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