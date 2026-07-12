Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a MÁV-csoport gőzerővel dolgozik a Dombóvár–Komló vasútvonal újranyitásán, és a szükséges pályakarbantartási munkák révén augusztus 1-jétől ismét elindulhat a személyszállítás a 47-es vasútvonalon. A vonalon 2023-ban, Lázár János döntése nyomán szűnt meg a menetrend szerinti személyforgalom.

A felújítás során a szakemberek 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el, köztük a komlói állomás vágányainak teljes körű helyreállítását. Emellett 18,4 kilométer hosszan szabályozták a pályát, amelynek részeként hét útátjárót bontottak fel és építettek újjá Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében. A munkák során mintegy 750 tonna zúzottkövet is beépítettek a pályába.

A miniszter felidézte, hogy komlói látogatásán azt ígérte,

véget kell vetni a vasútrombolás korszakának, és meg kell kezdeni a vasút újjáépítését.

Megfogalmazása szerint a komlói vasútvonal újranyitása ennek az egyik első kézzelfogható eredménye.

Augusztus 1-jétől kétóránként közlekednek majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, csatlakozva a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. Az elvégzett pályafelújításnak köszönhetően a szerelvények ismét 60 kilométer per órás sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek.

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