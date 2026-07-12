Használt gumiabroncsokat feldolgozó üzem jöhet egy településen, megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy, a Hajdú-Bihar megyei Egyeken tartott lakossági fórum után arról írt, hogy a település jövőjét érintő beruházásokkal kapcsolatban a helyiek teljes körű tájékoztatása és bevonása elengedhetetlen. Az ipari park fejlesztése komoly lehetőséget jelenthet, ugyanakkor a döntéseknek átlátható módon kell megszületniük.

A miniszter felidézte, hogy Egyek határában 550 millió forintos kormányzati támogatásból ipari park épült. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy kínai befektetők is érdeklődnek a terület iránt, emellett korábban az is felmerült, hogy

használt gumiabroncsok feldolgozásával foglalkozó üzem létesülhet a helyszínen.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint, ha valóban ilyen beruházás előkészítése zajlik, akkor a lakosságnak joga van megismerni annak részleteit. Egyebek mellett választ kell kapni arra, hogy milyen technológiát alkalmazna az üzem, milyen környezeti hatásokkal járna, hogyan érintené a település levegőjét, a Válykos-tó környékét és az ott élők életminőségét, valamint milyen garanciák védenék a helyi közösséget.

A miniszter azt is fontosnak nevezte, hogy egy ilyen jelentőségű fejlesztés előtt valóban megtörténjen a lakosság érdemi tájékoztatása és véleményének megismerése. Mint írta,

egy település jövőjéről szóló döntéseket a lakosság bevonásával, nyíltan és átláthatóan kell meghozni.

A honvédelmi miniszter szerint a fejlődés és a munkahelyteremtés fontos cél, ugyanakkor csak olyan beruházás támogatható, amely megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, biztonságos, és amelyről az érintettek időben, őszinte tájékoztatást kapnak.

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