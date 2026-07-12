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Hegedüs Zsolt 20-25 százalékos béremelésről beszélt
Gazdaság

Hegedüs Zsolt 20-25 százalékos béremelésről beszélt

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a DW videóriportjában beszélt terveiről és pályájáról. A rendszer legsúlyosabb problémájának a humánerőforrás-hiányt tartja, amelyet a külföldre távozott szakdolgozók tömege okozott. Ennek orvoslására minimum 20-25 százalékos béremelést, új miniszteri biztosok kinevezését, a kórházi vezetők megbízását és a várólisták érdemi csökkentését tervezi.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a a DW videóriportjában beszélt terveiről. A beszélgetést a Telex szemlézézte.

Kiderült, hogy Hegedűs 35 évesen döntött úgy, Angliába költözik, mivel teljesen kiábrándult a hazai egészségügy hierarchikus, feudális viszonyaiból és a hálapénz rendszeréből.

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Külföldön hamar komoly karriert futott be, mindössze egy év után már ő vezette az ottani ortopédiai osztályt. Tízévnyi kint tartózkodás után mégis a hazatérés mellett döntött. Később a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke lett, és a testületet egészen addig irányította, amíg az etikai eljárások lefolytatásának jogát el nem vették a kamarától.

Jelenlegi miniszteri tisztségében már lehetősége nyílik a gyakorlatban is végrehajtani mindazokat a reformokat, amelyeket korábban csak szorgalmazni tudott. Úgy látja, hogy a rendszer egyik legsúlyosabb problémája a humánerőforrás-hiány, hiszen a múltban hozzá hasonlóan rengeteg szakdolgozó távozott külföldre. A helyzet megoldása érdekében

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a jelentős - minimum 20-25 százalékos - béremelés mellett új miniszteri biztosok kinevezését, a kórházi vezetők megbízását és a várólisták érdemi csökkentését tervezi.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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