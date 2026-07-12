Hegedűs Zsolt hosszasan levezette, miért kell távoznia Sulyok Tamásnak: ez nem bosszú

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter értékelte az alaptörvény-módosítási kezdeményezést egy hosszú posztban.

A közzétett érvelés alapja, hogy az elmúlt tizenhat évben a kormányzat olyan államigazgatási rendszert épített ki, amely a hosszú távú kinevezések és a kétharmados többséghez kötött szabályok révén egy választási vereség után is képes lenne fenntartani a befolyását. Az írás hangsúlyozza, hogy a közjogi méltóságok esetében a formális jogszerűség önmagában nem elegendő, hiszen a tisztséggel járó erkölcsi kötelességek teljesítése, valamint az emberi méltóság, a jogállamiság és a nemzet egységének védelme ugyanilyen fontos elvárás.

A szerző párhuzamot von az elmúlt időszak köztársasági elnökeinek tevékenysége között. Úgy véli, míg Schmitt Pál a plágiumügye, Novák Katalin pedig a kegyelmi botrány miatt veszítette el a közbizalmat és kényszerült lemondásra, addig Sulyok Tamás felelőssége elsősorban a hallgatásában rejlik. Az értékelés szerint a jelenlegi államfő elmulasztotta a határozott fellépést, amikor a hatalom képviselői kirekesztő és megbélyegző nyelvezetet használtak magyar állampolgárokkal, bírákkal, újságírókkal és civil szervezetekkel szemben.

Konkrét példaként említi az állásfoglalás egy kárpátaljai rakétatámadással kapcsolatos elnöki közleményt, amelyből utólag törölték az "orosz" jelzőt.

Emellett a szerző hiányolja az államfő határozott megszólalását a bántalmazott gyermekek védelmében a kegyelmi botrányt követően, valamint a hazai roma közösséget vagy a határon túli magyarokat, köztük a felvidéki magyarokat érintő ügyekben.

Az állásfoglalás rámutat arra, hogy a hallgatás és az erkölcsi iránymutatás hiánya ugyanolyan súlyú felelősséget von maga után, mint egy elfogadhatatlan cselekedet. Amennyiben egy választási győzelem után a jelenlegi közjogi tisztségviselők nem mondanának le önként, a javaslat szerint az új többségnek módosítania kellene az Alaptörvényt. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a lépés célja nem a politikai bosszú vagy az egyszerű személycsere, hanem az intézményrendszer demokratikus átalakítása és a népszuverenitás helyreállítása, amelyet békés és törvényes keretek között terveznek végrehajtani.

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