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Infláció: 15,8 százalékos ugrást hozhat a mezőgazdasági nyersanyagárakban az El Nino
Gazdaság

Infláció: 15,8 százalékos ugrást hozhat a mezőgazdasági nyersanyagárakban az El Nino

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Közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy az idei "szuper" El Niño időjárási jelenség súlyos sokkot okozhat a globális élelmiszerárakban, amelynek hatásai egészen 2028-ig elhúzódhatnak. A mezőgazdasági termelést világszerte veszélyeztető ciklus ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor az iráni háború miatt az élelmiszerárak már egyébként is hároméves csúcson járnak, így az ellátási láncokat egyszerre két súlyos csapás terheli - tudósított a The Guardian.

Az El Niño jelenség akkor alakul ki, amikor a szélrendszerek megváltozása miatt melegebb tengervíz áramlik a Csendes-óceán egyenlítői vidékének középső és keleti területeire. A szakértők szerint a 2026–2027-es ciklus esetében történelmileg példátlanul nagy a valószínűsége annak, hogy rendkívül intenzív fázis alakul ki, ami hőhullámokat, áradásokat és viharos időjárást von maga után. Az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) az előző hónapban megerősítette, hogy a Csendes-óceánon már megkezdődött a felmelegedés, és 63 százalékos esély mutatkozik arra, hogy a tengerfelszín hőmérséklete az év második felében több mint 2 Celsius-fokkal meghaladja majd az átlagost.

A jelenségről már többször írtunk:

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Az újabb inflációs nyomás lehetősége a jegybankokat is aggasztja, hiszen emiatt a kamatlábakat tartósan magas szinten kellhet tartaniuk. Az olasz UniCredit elemzői szerint az El Niño ismét előtérbe helyezi a klímainfláció kérdését, és tovább fokozza a globális felmelegedés negatív hatásait.

A Goldman Sachs elemzői szerint

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az El Niño intenzitása akár 15,8 százalékos ugrást is előidézhet a globális mezőgazdasági nyersanyagárakban, ami az euróövezetben mintegy 1,3 százalékos áremelkedéshez vezethet.

A teljes hatás kibontakozásához azonban idő kell, mivel az éghajlati károk csak fokozatosan gyűrűznek be a globális élelmiszerláncokba, így a következmények várhatóan csak 2028 második felében mutatkoznak meg teljes mértékben. Ez a késleltetés elsősorban a különböző növénykultúrák eltérő vetési, növekedési és betakarítási ciklusaiból, valamint a szállítási nehézségekből, például a kulcsfontosságú vízi útvonalak alacsony vízszintjéből adódik.

Bár az El Niño nem egyenletesen érinti a mezőgazdaságot, alapvetően átalakítja a globális csapadék- és hőmérsékleti mintázatokat, aminek egyaránt lesznek regionális nyertesei és vesztesei.

A jelenség jellemzően Dél-Afrikában és Dél-Amerika északi részén növeli az aszály kockázatát, miközben Dél-Brazíliában, Argentínában, Paraguayban és Uruguayban súlyos áradásokat okozhat.

A legnagyobb csapásra várhatóan az alacsony jövedelmű országok számíthatnak, amelyeket az iráni konfliktus amúgy is a legsúlyosabban érintett. Indiában például már most érezhetőek a következmények, hiszen a jelenség a szokásosnál jóval szárazabb monszunidőszakot eredményezett, így egyes régiókban a megszokott csapadékmennyiségnek mindössze a negyede hullott le, ami komoly veszélyt jelent a búza-, rizs- és cukornádkínálatra.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a délkelet-ázsiai aszályok a feldolgozott élelmiszerek egyik legfontosabb alapanyagát, a pálmaolajat, valamint a kávé- és kakaótermést is hátrányosan érinthetik. A melegebb és csapadékosabb időjárás ráadásul a különböző növénybetegségek terjedését is felgyorsíthatja, ami tovább rontja a jövőbeli terméshozamokat. Az UniCredit elemzése szerint egy szélsőséges forgatókönyv megvalósulása esetén

akár 14,3 százalékkal is visszaeshet a globális mezőgazdasági termelés, ami mintegy 342 milliárd dolláros veszteséget jelentene.

A leginkább veszélyeztetett termények, mint a rizs, a pálmaolaj, a cukor és a kávé ára ebben az esetben akár a másfélszeresére vagy duplájára is emelkedhet.

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