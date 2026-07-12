Infláció: 15,8 százalékos ugrást hozhat a mezőgazdasági nyersanyagárakban az El Nino

Az El Niño jelenség akkor alakul ki, amikor a szélrendszerek megváltozása miatt melegebb tengervíz áramlik a Csendes-óceán egyenlítői vidékének középső és keleti területeire. A szakértők szerint a 2026–2027-es ciklus esetében történelmileg példátlanul nagy a valószínűsége annak, hogy rendkívül intenzív fázis alakul ki, ami hőhullámokat, áradásokat és viharos időjárást von maga után. Az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) az előző hónapban megerősítette, hogy a Csendes-óceánon már megkezdődött a felmelegedés, és 63 százalékos esély mutatkozik arra, hogy a tengerfelszín hőmérséklete az év második felében több mint 2 Celsius-fokkal meghaladja majd az átlagost.
A jelenségről már többször írtunk:
Az újabb inflációs nyomás lehetősége a jegybankokat is aggasztja, hiszen emiatt a kamatlábakat tartósan magas szinten kellhet tartaniuk. Az olasz UniCredit elemzői szerint az El Niño ismét előtérbe helyezi a klímainfláció kérdését, és tovább fokozza a globális felmelegedés negatív hatásait.
A Goldman Sachs elemzői szerint
az El Niño intenzitása akár 15,8 százalékos ugrást is előidézhet a globális mezőgazdasági nyersanyagárakban, ami az euróövezetben mintegy 1,3 százalékos áremelkedéshez vezethet.
A teljes hatás kibontakozásához azonban idő kell, mivel az éghajlati károk csak fokozatosan gyűrűznek be a globális élelmiszerláncokba, így a következmények várhatóan csak 2028 második felében mutatkoznak meg teljes mértékben. Ez a késleltetés elsősorban a különböző növénykultúrák eltérő vetési, növekedési és betakarítási ciklusaiból, valamint a szállítási nehézségekből, például a kulcsfontosságú vízi útvonalak alacsony vízszintjéből adódik.
Bár az El Niño nem egyenletesen érinti a mezőgazdaságot, alapvetően átalakítja a globális csapadék- és hőmérsékleti mintázatokat, aminek egyaránt lesznek regionális nyertesei és vesztesei.
A jelenség jellemzően Dél-Afrikában és Dél-Amerika északi részén növeli az aszály kockázatát, miközben Dél-Brazíliában, Argentínában, Paraguayban és Uruguayban súlyos áradásokat okozhat.
A legnagyobb csapásra várhatóan az alacsony jövedelmű országok számíthatnak, amelyeket az iráni konfliktus amúgy is a legsúlyosabban érintett. Indiában például már most érezhetőek a következmények, hiszen a jelenség a szokásosnál jóval szárazabb monszunidőszakot eredményezett, így egyes régiókban a megszokott csapadékmennyiségnek mindössze a negyede hullott le, ami komoly veszélyt jelent a búza-, rizs- és cukornádkínálatra.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a délkelet-ázsiai aszályok a feldolgozott élelmiszerek egyik legfontosabb alapanyagát, a pálmaolajat, valamint a kávé- és kakaótermést is hátrányosan érinthetik. A melegebb és csapadékosabb időjárás ráadásul a különböző növénybetegségek terjedését is felgyorsíthatja, ami tovább rontja a jövőbeli terméshozamokat. Az UniCredit elemzése szerint egy szélsőséges forgatókönyv megvalósulása esetén
akár 14,3 százalékkal is visszaeshet a globális mezőgazdasági termelés, ami mintegy 342 milliárd dolláros veszteséget jelentene.
A leginkább veszélyeztetett termények, mint a rizs, a pálmaolaj, a cukor és a kávé ára ebben az esetben akár a másfélszeresére vagy duplájára is emelkedhet.
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