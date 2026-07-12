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Irán lezárta a Hormuzi-szorost - Azonnal kilőtt az olajár!
Gazdaság

Irán lezárta a Hormuzi-szorost - Azonnal kilőtt az olajár!

Gyors összefoglaló
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A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost. Ugyan vasárnap délután az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy a szoros továbbra is nyitva áll, a befektetők nem nyugodtak meg, különösen az olajpiacon látunk erősebb reakciókat.

Mi történt az elmúlt órákban?

Vasárnap ismét súlyosan kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Teherán rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre több öböl menti amerikai katonai létesítmény ellen, majd bejelentette, hogy

ismét lezárta a Hormuzi-szorost.

Az Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy a tengerszoros mindaddig zárva marad, amíg az amerikai katonai beavatkozás nem ér véget a térségben.

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a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll a nemzetközi hajózás előtt,

és az amerikai erők készen állnak a szabad áthaladás biztosítására.

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Ezt követően vasárnap késő este már arról érkezett hivatalos közlemény, hogy Donald Trump utasítására újabb csapásokat indított az Egyesült Államok azzal a céllal, hogy  hogy tovább gyengítsék Teherán azon képességét, amellyel megtámadhatja a polgári hajózókat és a Hormuzi-szoroson szabályosan áthaladó kereskedelmi hajókat.

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Itt vannak az első piaci reakciók

Az USA részéről érkező bejelentés nem nyugtatta meg a piacokat,

jól árulkodnak errő a vasárnap esti piaci adatok is.

  • A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hétvégi jegyzése mintegy 3,5 százalékos emelkedést mutat vasárnap este.
  • Eközben a fémek esetében negatív irányú mozgás látható: az ezüst 0,5, az arany pedig 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb a legfrissebb adatok szerint.
  • A devizapiacon vasárnap este a dollár erősödését érdemes kiemelni. A zöldhasú 0,2 százalékot erősödött az euróhoz képest.
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  • A forint eközben a dollárral szemben 0,1 százalékot gyengült, az euróval szemben pedig 0,1 százalékot erősödött:
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Ugyan az olajpiaci reakció jelentős, de általánosságban elmondható, hogy az elmúlt hónapokban a Közel-Keletről érkező, jellemzően ellentmondásos információkra egyre inkább immunissá váltak a befektetők.

A hónapok előrehaladtával egyre mérsékeltebb reakciókat láthatunk a vezető részvényindexek esetében, ez pedig most sincs másképp.

A német DAX index határidős jegyzése 0,3 százalékos mínuszban van vasárnap este. Míg a három nagy vezető amerikai index esetében szintén kisebb, 0,2-0,4 százalékos elmozdulást láthatunk most.

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