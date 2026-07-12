Itt a fordulat? „Ideje megint optimistán nézni Magyarországot”

A közép-európai régió gazdasági kilátásai érezhetően javultak, Magyarországon a növekedés pozitív meglepetést okozhat, miközben az infláció mérséklődik, a cseh és a lengyel jegybank pedig új kihívásokkal szembesülhet - írja friss elemzésében az ING Bank. A szakemberek szerint hosszú idő után "itt az ideje újra optimistaként tekinteni Magyarországra".

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Felcsillant a remény a magyar gazdaság számára

Több nehéz, stagnáló GDP-vel, magas inflációval és magas kamatszintekkel jellemzett év után úgy tűnik, hogy Magyarország végre kilábal a recesszióból - olvasható az ING Bank friss elemzésében. Az áprilisi és májusi konjunktúraadatok

a második negyedévre a vártnál kedvezőbb GDP-növekedést vetítenek előre,

így a 2026-os évre vonatkozó, 1,5 százalékos növekedési előrejelzést övező kockázatok is inkább felfelé mutatnak. A Hormuzi-szoros blokádja okozta energiaársokk ellenére a magyar infláció ellenállónak bizonyult, és az elmúlt két hónapban a várakozásokkal szemben mérséklődött. Ennek eredményeként az idei átlagos inflációs előrejelzést 2,1 százalékra csökkentették, az év végére pedig 3 százalék körüli drágulás valószínűsíthető.

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A várakozások szerint a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentési ciklus során a jelenlegi 6 százalékról 5 százalékra mérsékli majd az alapkamatot. Az alacsonyabb kamatok és hozamok mellett a forint piacára aligha áramlik majd jelentős tőke, így az árfolyam stabilitása kulcsfontosságú marad ahhoz, hogy az inflációt 3 százalék közelében lehessen tartani. Ez a szempont előreláthatólag 2027 végéig gátat szab a további monetáris enyhítésnek, ezt követően azonban fokozatos lazítás indulhat, amelynek vége 2028 végére 4 százalékos kamatszint lehet.

Az alacsonyabb infláció, a költségvetési konszolidáció és az euróbevezetés irányába tett lépések a kötvényhozamokat is lejjebb szoríthatják, ami mérsékli az államadósság finanszírozásának terheit - hangsúlyozzák az ING szakemberei.

Új kihívások a régiós jegybankok előtt

Csehországban az infláció júniusban a vártnál alacsonyabb szintet ért el, elsősorban az élelmiszerárak meredek visszaesése miatt, így idén az átlagos áremelkedési ütem a jegybanki célszint alatt maradhat. A tavaszi rendkívüli aszály miatti gyenge gabonatermés következtében azonban jövőre az élelmiszerek drágulása válhat az infláció egyik fő hajtóerejévé. A mezőgazdasági termelői árak 2027 közepén akár 8 százalék közelében is tetőzhetnek, a fogyasztói árindexet pedig átlagosan 2,5 százalékra emelhetik.

A Cseh Nemzeti Bank ennek ellenére várhatóan hosszabb ideig szinten tartja az irányadó rátát, mivel a gazdaság a becslések szerint továbbra is a potenciális kibocsátási szintje alatt teljesít. Az év második felében három fő tényező alakíthatja a cseh gazdasági folyamatokat, mégpedig az ipar erőteljes bővülése, a munkaerőpiac újbóli feszessé válása, valamint az élelmiszerárak mélypontjának elérése. Ha mindhárom egyszerre következik be, az szerkezeti fordulatot jelezhet, ami szigorúbb monetáris politikát tehet szükségessé - figyelmeztet az ING. A reálkamatok mindenesetre 1 százalék felett maradnak, ami az euróövezetet tartósan felülteljesítő cseh gazdasággal együtt támogatja a korona árfolyamát.

Lengyelországban az inflációs kilátások az elmúlt hetekben érezhetően javultak, miközben a gazdasági növekedés üteme stabil maradt. A meglepően alacsony májusi inflációs adat, valamint az amerikai–iráni békemegállapodás és az azt követő olajárcsökkenés alapjaiban rendezte át a piaci várakozásokat. Míg június elején a szereplők még három további kamatemelést áraztak, ma már kamatvágásokra számítanak. Az alapforgatókönyv szerint a lengyel jegybank 2026 végéig változatlanul hagyja az irányadó rátát, mivel az infláció kissé a 2,5 százalékos cél felett alakul. A következő lépés ugyan kamatcsökkentés lehet, erre azonban valószínűleg csak 2027-ben kerül majd sor.

A befektetők figyelme augusztus végén a 2027-es költségvetési tervezetre irányul majd. A jövő évi választások és a korábbi kampányígéretek miatt érdemi költségvetési konszolidáció nem várható, ugyanakkor a jelentős hiány kevés mozgásteret hagy az új kiadásoknak vagy a kamatcsökkentésnek. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) programjának lezárása közeledtével Lengyelország szeptemberben további 8 milliárd, decemberben pedig egy utolsó, 12,6 milliárd eurós kifizetésre számíthat, ami újabb lendületet adhat a beruházásoknak.

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