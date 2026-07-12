Itt a fordulat? „Ideje megint optimistán nézni Magyarországot”

Felcsillant a remény a magyar gazdaság számára
Több nehéz, stagnáló GDP-vel, magas inflációval és magas kamatszintekkel jellemzett év után úgy tűnik, hogy Magyarország végre kilábal a recesszióból - olvasható az ING Bank friss elemzésében. Az áprilisi és májusi konjunktúraadatok
a második negyedévre a vártnál kedvezőbb GDP-növekedést vetítenek előre,
így a 2026-os évre vonatkozó, 1,5 százalékos növekedési előrejelzést övező kockázatok is inkább felfelé mutatnak. A Hormuzi-szoros blokádja okozta energiaársokk ellenére a magyar infláció ellenállónak bizonyult, és az elmúlt két hónapban a várakozásokkal szemben mérséklődött. Ennek eredményeként az idei átlagos inflációs előrejelzést 2,1 százalékra csökkentették, az év végére pedig 3 százalék körüli drágulás valószínűsíthető.
A várakozások szerint a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentési ciklus során a jelenlegi 6 százalékról 5 százalékra mérsékli majd az alapkamatot. Az alacsonyabb kamatok és hozamok mellett a forint piacára aligha áramlik majd jelentős tőke, így az árfolyam stabilitása kulcsfontosságú marad ahhoz, hogy az inflációt 3 százalék közelében lehessen tartani. Ez a szempont előreláthatólag 2027 végéig gátat szab a további monetáris enyhítésnek, ezt követően azonban fokozatos lazítás indulhat, amelynek vége 2028 végére 4 százalékos kamatszint lehet.
Az alacsonyabb infláció, a költségvetési konszolidáció és az euróbevezetés irányába tett lépések a kötvényhozamokat is lejjebb szoríthatják, ami mérsékli az államadósság finanszírozásának terheit - hangsúlyozzák az ING szakemberei.
Új kihívások a régiós jegybankok előtt
Csehországban az infláció júniusban a vártnál alacsonyabb szintet ért el, elsősorban az élelmiszerárak meredek visszaesése miatt, így idén az átlagos áremelkedési ütem a jegybanki célszint alatt maradhat. A tavaszi rendkívüli aszály miatti gyenge gabonatermés következtében azonban jövőre az élelmiszerek drágulása válhat az infláció egyik fő hajtóerejévé. A mezőgazdasági termelői árak 2027 közepén akár 8 százalék közelében is tetőzhetnek, a fogyasztói árindexet pedig átlagosan 2,5 százalékra emelhetik.
A Cseh Nemzeti Bank ennek ellenére várhatóan hosszabb ideig szinten tartja az irányadó rátát, mivel a gazdaság a becslések szerint továbbra is a potenciális kibocsátási szintje alatt teljesít. Az év második felében három fő tényező alakíthatja a cseh gazdasági folyamatokat, mégpedig az ipar erőteljes bővülése, a munkaerőpiac újbóli feszessé válása, valamint az élelmiszerárak mélypontjának elérése. Ha mindhárom egyszerre következik be, az szerkezeti fordulatot jelezhet, ami szigorúbb monetáris politikát tehet szükségessé - figyelmeztet az ING. A reálkamatok mindenesetre 1 százalék felett maradnak, ami az euróövezetet tartósan felülteljesítő cseh gazdasággal együtt támogatja a korona árfolyamát.
Lengyelországban az inflációs kilátások az elmúlt hetekben érezhetően javultak, miközben a gazdasági növekedés üteme stabil maradt. A meglepően alacsony májusi inflációs adat, valamint az amerikai–iráni békemegállapodás és az azt követő olajárcsökkenés alapjaiban rendezte át a piaci várakozásokat. Míg június elején a szereplők még három további kamatemelést áraztak, ma már kamatvágásokra számítanak. Az alapforgatókönyv szerint a lengyel jegybank 2026 végéig változatlanul hagyja az irányadó rátát, mivel az infláció kissé a 2,5 százalékos cél felett alakul. A következő lépés ugyan kamatcsökkentés lehet, erre azonban valószínűleg csak 2027-ben kerül majd sor.
A befektetők figyelme augusztus végén a 2027-es költségvetési tervezetre irányul majd. A jövő évi választások és a korábbi kampányígéretek miatt érdemi költségvetési konszolidáció nem várható, ugyanakkor a jelentős hiány kevés mozgásteret hagy az új kiadásoknak vagy a kamatcsökkentésnek. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) programjának lezárása közeledtével Lengyelország szeptemberben további 8 milliárd, decemberben pedig egy utolsó, 12,6 milliárd eurós kifizetésre számíthat, ami újabb lendületet adhat a beruházásoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Milliókat kellett evakuálni Kínában
Tombol a Bavi tájfun.
Rekordhőség után jött a fontos bejelentés a panelházakról
A főpolgármester szerint még három budapesti kerületben várják a pályázatokat a panelházak korszerűsítésére.
Meghalt Dél-Karolina szenátora
Lindsey Graham 71 éves volt.
Használt gumiabroncsokat feldolgozó üzem jöhet egy településen, megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz
A helyieknek joguk van tudni, milyen beruházás készül.
Újabb iráni célpontokat támadott Amerika, Irán lezárja a Hormuzi-szorost
Amerikai a szorosban egy kereskedelmi hajó ellen elkövetett incidensre reagáltak.
Kétarcú időjárás: van ahol esőfelhők zavarhatják meg a napsütést
Főleg északkeleten lehet számolni felhősödéssel.
Kisebb földrengés volt Magyarországon
Egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés.
Jön a bértranszparencia – Mire lesz joguk a dolgozóknak az új szabályozás értelmében?
Az irányelv hazai átültetése előtt érdemes már megkezdeni a munkahelyi szintű felkészülést.
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!