Jön a bértranszparencia – Mire lesz joguk a dolgozóknak az új szabályozás értelmében?

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Az Európai Unió bértranszparencia-irányelve (2023/970/EU) a nemek közötti bérdiszkrimináció felszámolását elsősorban nem új tilalmakkal, hanem új megközelítéssel kívánja elérni: a bérezés átláthatóvá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek érdemi bevonásával. Ez az írás azt foglalja össze, mit jelent mindez a gyakorlatban a munkavállalói oldal – az üzemi tanácsok és a szakszervezetek – szemszögéből, és miért érdemes már a hazai jogszabály közzététele előtt felkészülni az alkalmazásra. A cikk rávilágít arra, hogy milyen új információs és ellenőrzési jogok keletkeznek, hogyan értelmezhetők az irányelv kulcsfogalmai, és miért nem mindegy, hogy a bérkülönbségeket milyen csoportosításban mutatják ki. Az írás végigköveti az irányelv belső logikáját a munkakör-értékeléstől a bérmeghatározáson át a bérrendszer működésének ellenőrzéséig. Egy fiktív vállalati példán szemlélteti, hol és miként válhat láthatóvá – vagy maradhat rejtve – a rendszerszerű munkahelyi bérdiszkrimináció.

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Az irányelv újdonsága: a megelőzés és a részvétel

Az irányelv újdonsága munkavállalói nézőpontból nem a célokban, hanem a módszerben és az eszközökben mutatható ki. Abban, hogy a hangsúlyt a bérezésben tettenérhető nemek közötti diszkrimináció megelőzésére helyezi – a megelőzés részeként pedig a bérrendszer átláthatóságára és a bérrendszer kiépítésében történő érdekképviseleti részvételre. A részvétel előfeltételének tartja a kiterjedt, részletekbe menő tájékoztatást, valamint a konzultációhoz és a döntést megelőző véleményezéshez fűződő jogot.

Az irányelv az érdekképviseleti tájékoztatást és részvételt kiterjeszti a bérrendszer kiépítésének valamennyi lényeges elemére: a munkakör-értékelésre, a bérmeghatározásra és a működés ellenőrzésére – ez adja ki az irányelv belső logikáját.

A jelenleg érvényes hazai jogszabályokkal összevetve az irányelv által nyújtott többletlehetőségek az érdekképviseletek számára az alábbiakban foglalhatók össze.

A Munka Törvénykönyvében az egyenlő bánásmód paragrafusa az egyéni jogorvoslatra épít, és a sértettre terheli a bizonyítási kötelezettséget. Csak általános eligazítást ad a bíróság számára a vitatott helyzet megítéléséhez. Ezzel szemben az irányelv a kollektív jogsértés megelőzését állítja középpontba, és igen részletes módszertani leírást ad a diszkrimináció gyanújának kimutatására.

Ha pedig a gyanú megalapozott, akkor a munkáltatótól várja el a diszkrimináció hiányának igazolását – azaz megfordítja a bizonyítási terhet.

A másik kardinális különbség, hogy a hatóság és a bíróság mellett – illetve ezeket megelőzően – a munkahelyi érdekképviseleteket ruházza fel olyan információszerzési és ellenőrzési jogokkal, amelyek alkalmasak a diszkrimináció feltárására, mégpedig – és ez a lényeges különbség – nemcsak a végeredményt, hanem a gyökereket, a kiváltó okokat illetően is. Nem véletlenül szerepel az irányelv céljai között a nemek közötti diszkrimináció felszámolása a bérezés átláthatóságának megteremtése útján.

A harmadik nagy előrelépés az érdekképviseletek jogállását érinti: a részvételi és ellenőrzési jogok megsértése ugyanolyan szigorú és visszatartó erejű szankciókat von maga után, mint maga a kimutatott diszkrimináció. Az üzemi tanácsok a Munka Törvénykönyve szerint ma is jogosultak az egyenlő bánásmód betartatásának ellenőrzésére és a bérrendszer kialakításának előzetes véleményezésére, de – mivel ehhez nem kapnak megfelelően strukturált adatokat – a jogaik kiüresednek; magának a véleményezési jognak a megsértése pedig jelenleg semmilyen szankciót nem von maga után.

A nemek közötti béreltérés kimutatása a bérjelentésben

Az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése – különösen annak g) pontja – egyértelműen rögzíti, hogy

a munkáltatónak a munkavállalók kategóriái szerint kell bemutatnia a nemek közötti bérkülönbséget összességében

és az alapbérre, valamint a kiegészítő, vagy változó elemekre is lebontva. A munkavállalói kategória az a referenciaegység, amelyen belül és amelyek között az irányelv minden átláthatósági és összehasonlítási kötelezettsége értelmezhető. De mit is értsünk a munkavállalói kategórián, amely a nemek szerinti bér eltérés kimutatásának alapvető viszonyítási alapját képezi?

A munkavállalói kategória az irányelv értelmezése szerint a munkavállalók azon csoportja, akik azonos, vagy egyenlő értékűnek tekintett munkát végeznek. Egyenlő értékű munka:

az azonos munka, vagy

az azonos értékű munka, ahol az azonos érték az irányelvben megadott kötelező értékelési kritériumok, készségek, erőfeszítés, felelősség és munkakörülmények figyelembevételével határozható meg.

A fentiekből egyenesen következik, hogy azonos értékű munka nemcsak az azonos munka lehet. Eltérő nevű, sőt eltérő tartalmú munkakörök is lehetnek egyenlő értékűek, ha a kötelező, átlátható, objektív kritériumokon alapuló munkakör-értékelés következtében ez az eredmény adódik.

Az egyenlő értékű munka minősítése kizárólag a munkára vonatkozik, a pozíció által megkövetelt készségekre, erőfeszítésre, felelősségre és munkakörülményekre. A munkavállaló személyes jellemzői (tapasztalat, teljesítmény) nem a munka értékelésében, hanem az azonos, vagy azonos értékű munkát végző személyek közötti bérdifferenciálás indoklásában játszanak szerepet, és ezek is csak akkor elfogadhatók, ha objektívek és nemi szempontból semlegesek (pl. a szakmai tapasztalat, egyéni teljesítmény, szolgálati idő, dokumentált készségek eltérésére vezethető vissza).

Példa: két IT-rendszergazda ugyanabban a beosztásban. A 15 éves tapasztalattal és a 2 éves gyakorlattal rendelkező egyaránt ugyanabba a munkaköri értékkategóriába tartozik – de az egyéni bérük eltérő lehet.

A bérezési gyakorlatban a standardizálható, jellemzően beosztotti munkaköröknél az alapbér az a bérelem, amely a legközvetlenebbül fejezi ki a munkakör értékét. Az irányelv azonban a diszkrimináció vizsgálatát a teljes javadalmazásra terjeszti ki. Ennek főleg a magasabb munkaköri értékszinteken van jelentősége, mert ott az alapbéren felüli bérelemek súlya a javadalmazásban egyre nő.

A diszkrimináció akkor áll elő, ha:

a munka(kör) értékének meghatározása nemi szempontból elfogult (pl. az értékelési szempontok felülértékelik a férfias, alulértékelik a női dominanciájú munkák jellemzőit), vagy

a magasabb értékű, nődomináns munkakört szisztematikusan alacsonyabb bérkategóriába sorolják, mint az azonos vagy alacsonyabb értékű, férfidomináns munkakört, vagy

az azonos értékű munkát végzők közötti bérkülönbség nemileg elfogult módon alakul ki.

A munkavállalói kategóriának tehát a munkakör-értékelés eredményén kell alapulnia. A bérkategória mint csoportosítási eszköz önmagában nem fogadható el a bérdiszkrimináció kimutatására alkalmas munkavállalói kategóriaként, mert abban már a munkáltató bérpolitikai döntésének eredménye tükröződik, amelyet a munkakör értékén felül piaci tényezők, kulturális-szervezeti hagyományok, alkupozíciók, költségvetési keretek is befolyásolnak, ezért a bérkategória szerinti besorolás nem tisztán az egyenértékűség elvén nyugszik.

Három bérrésszámítás – egy szemléltető példa

Az értékalapú bérrésszámítás irányelv szerinti követelményét azért is fontos hangsúlyozni, mert sok munkáltató feltehetően a munkaköri vagy a bérkategória szerinti bontásban elkészített bérrésjelentést igyekszik majd hivatalossá tenni (főleg, ha az kedvezőbb képet mutat). Az alábbi – fiktív adatokon nyugvó – példa azonban jól illusztrálja: miért nem alkalmas elsődleges csoportképzési ismérvnek a munkakör, vagy a bérkategória az irányelv szerinti bérrésszámításhoz.

Mit látunk? A vízszintes tengelyen a munkakör-értékelés eredményeként kialakított értékkategóriákat, a függőleges tengelyen a bérkategóriákat. Az ábrán négy munkakör szerepel, eltérő nemi összetétellel. Ugyanazokra az adatokra az irányelv szerinti képlet alapján (a képlet: férfiak átlagbére − nők átlagbére) / férfiak átlagbére) háromféleképpen lehet bérrést számolni, és a három eredmény nagyban eltérhet egymástól:

Munkakörön belüli számítás : a bérrés könnyen az 5%-os küszöbérték alatt maradhat, hiszen azonos munkakörön belüli összehasonlításról van szó.

: a bérrés könnyen az 5%-os küszöbérték alatt maradhat, hiszen azonos munkakörön belüli összehasonlításról van szó. A BK-2 bérkategória szerinti számítás : a BK-2 kategória összes dolgozójára a bérrés −5,8%, azaz a nők javára mutat bérelőnyt (ezért fordított az előjel). Vegyük azonban észre, hogy itt eltérő értékkategóriákba tartozó munkaköröket soroltak azonos bérkategóriába, ami nem teljesíti az egyenlő értékű munka alapú bérrésszámítás követelményét. Ráadásul ezt a fordított rést a munkáltató könnyen „igazolhatja” (a férfiak alacsonyabb értékű munkát végeznek), miközben az irányelv szerint értelmezett bérdiszkrimináció rejtve marad.

: a BK-2 kategória összes dolgozójára a bérrés −5,8%, azaz a nők javára mutat bérelőnyt (ezért fordított az előjel). Vegyük azonban észre, hogy itt eltérő értékkategóriákba tartozó munkaköröket soroltak azonos bérkategóriába, ami nem teljesíti az egyenlő értékű munka alapú bérrésszámítás követelményét. Ráadásul ezt a fordított rést a munkáltató könnyen „igazolhatja” (a férfiak alacsonyabb értékű munkát végeznek), miközben az irányelv szerint értelmezett bérdiszkrimináció rejtve marad. Az ÉK-3 értékkategória szerinti számítás az, ahol teljesül az azonos értékű munka alapján történő bérrésszámítás követelménye, és azonnal kiugrik a +26%-os, a férfiak javára mutatkozó bérelőny – azaz erős, az 5%-os küszöböt jóval meghaladó a diszkrimináció. Ennek oka, hogy azonos értékkategóriába tartozó, eltérő nemi dominanciájú munkaköröket eltérő bérkategóriákba soroltak.

Mindhárom számítás formálisan (képletszerűen) helyesen számolta a bérrést, de csak az értékkategória szerinti felel meg az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” elv ellenőrzési követelményének. A másik kettő olyan kategóriákon belül mér, amelyek éppenhogy elfedik a valódi problémát.

Az irányelv követelményét kielégítő bérrésmérési egység tehát nem a legfinomabb csoportosítás (a munkakör, mert ez csak a közvetlen diszkrimináció kimutatására képes) és nem a legkézenfekvőbb (a bérkategória, mert ez elfedheti a diszkriminációt), hanem az értékalapú, mert ez fedi fel a valódi, jogilag releváns strukturális diszkriminációt.

Miért ne várjanak az érdekképviseletek a hazai jogszabályra?

Az érdekképviseletek egyfelől türelmetlenül várják, hogy megismerhessék a végrehajtást szabályozó nemzeti jogszabály tervezetét, és hogy még a végleges szöveg elfogadása előtt véleményezhessék azt. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy

a hazai átültetésre várva nem szabad halogatni a munkahelyi szintű felkészülés megkezdését.

A bérjelentés ugyanis mindig a megelőző év adatait tükrözi: aki az elemzéssel megvárja az első jelentési határidőt, az egy már „elmentett fényképet" hív elő – egy lezárult bérévről, amelynek adatain utólag már nem tud igazítani.

Ezért már most időszerű azoknak a követelményeknek a tisztázása, közös értelmezése, amelyekre az irányelv világos útmutatást ad, és amelyeket a nemzeti jogszabálynak is követnie kell. Ezek közé tartozik a bérrendszerre vonatkozó alapvető információk megosztása az érdekképviseletekkel, a munkakör-értékelési szempontok és a mögöttes indokok ismertetése, valamint a munkakörök érték- és bérkategóriákba sorolásának bemutatása. A bérjelentés elkészítése előtt ugyanis a munkavállalói érdekképviseletekkel véleményeztetni kell a munkakör-értékelési és bérbesorolási rendszert, annak objektivitását és átláthatóságát, valamint a bérjelentés tervezett tartalmát.

Közvetlen hatály a közszférában

Azt is látni kell, hogy az irányelv a közszféra intézményeire és az állam többségi tulajdonú vállalataira (például MVM, MÁV) úgynevezett „függőleges közvetlen hatállyal” bír. Bár a magyar állam 2026. június 7-ig nem tette közzé az irányelv végrehajtási jogszabályait, a közszférában (minisztériumok, állami vállalatok, iskolák, kórházak) dolgozók 2026. június 7-től közvetlenül az irányelvre hivatkozva kérhetik az alábbi kötelezettségek betartását, és a munkáltatónak eleget kell tennie ezeknek:

7. cikk – Tájékoztatáshoz való jog : a munkavállaló írásban kérheti saját bérszintjét, valamint az azonos vagy egyenértékű munkát végzők átlagbérét nemek szerinti bontásban; a munkáltatónak két hónapon belül válaszolnia kell, és évente tájékoztatnia kell a dolgozókat e jogukról.

: a munkavállaló írásban kérheti saját bérszintjét, valamint az azonos vagy egyenértékű munkát végzők átlagbérét nemek szerinti bontásban; a munkáltatónak két hónapon belül válaszolnia kell, és évente tájékoztatnia kell a dolgozókat e jogukról. 7. cikk (5) – A bértitok tilalma : a munkáltató nem korlátozhatja, hogy a munkavállalók feltárják vagy megbeszéljék a saját bérüket; az ezt tiltó szerződéses kikötés nem érvényesíthető. (A mások béréről szerzett információ ugyanakkor csak az egyenlő bér elvének védelme céljából használható fel.)

: a munkáltató nem korlátozhatja, hogy a munkavállalók feltárják vagy megbeszéljék a saját bérüket; az ezt tiltó szerződéses kikötés nem érvényesíthető. (A mások béréről szerzett információ ugyanakkor csak az egyenlő bér elvének védelme céljából használható fel.) 5. cikk – Toborzási transzparencia : az álláshirdetésben / az állásinterjú előtt meg kell adni a kezdőbért vagy bérsávot; a pályázó korábbi bére nem firtatható; az álláshirdetésnek és a munkakör-megnevezésének nemi szempontból semlegesnek kell lennie. (Ez a kötelezettség minden munkáltatóra vonatkozik, de a közszférában a nemzeti átültetés hiányában is közvetlenül érvényesíthető.)

: az álláshirdetésben / az állásinterjú előtt meg kell adni a kezdőbért vagy bérsávot; a pályázó korábbi bére nem firtatható; az álláshirdetésnek és a munkakör-megnevezésének nemi szempontból semlegesnek kell lennie. (Ez a kötelezettség minden munkáltatóra vonatkozik, de a közszférában a nemzeti átültetés hiányában is közvetlenül érvényesíthető.) 6. cikk – Bérképzési kritériumok: a munkáltatónak a munkavállalók számára könnyen hozzáférhetővé kell tennie a bér, a bérszintek és a bér-előmenetel meghatározásához használt, objektív és nemi szempontból semleges kritériumokat. (Az 50 főnél kisebb munkáltatók a bérelőmeneteli kritériumok alól mentesíthetők.)

Amire még érdemes felhívni a figyelmet

Az eddigieken túl négy szempont különösen fontos a felkészülés során, mert ezek gyakran kimaradnak a kezdeti tervezésből, mégis mégis eldönthetik a végrehajtás sikerét.

Az 5%-os küszöb és a közös bérértékelés. Az irányelv legfontosabb kikényszerítő eszköze , hogy ha bármely munkavállalói kategóriában a megmagyarázatlan bérrés meghaladja az 5%-ot, és a munkáltató azt nem tudja objektív, nemi szempontból semleges tényezőkkel igazolni, illetve 6 hónapon belül nem korrigálja, akkor kötelező közös bérértékelést végezni az érdekképviselettel. Érdemes már az induló konzultáción rögzíteni, hogyan zajlik majd ez az eljárás.

, hogy ha bármely munkavállalói kategóriában a megmagyarázatlan bérrés meghaladja az 5%-ot, és a munkáltató azt nem tudja objektív, nemi szempontból semleges tényezőkkel igazolni, illetve 6 hónapon belül nem korrigálja, akkor kötelező közös bérértékelést végezni az érdekképviselettel. Érdemes már az induló konzultáción rögzíteni, hogyan zajlik majd ez az eljárás. A besorolás auditja a résszámításon túl. A bérrésszámítás feltételezi, hogy a munkakörök értékkategóriába sorolása helyes. Ha azonban a besorolás maga torzított – például egy férfidomináns munkakört a valódi értékénél magasabb kategóriába sorolnak –, azt a kategórián belüli résszámítás nem feltétlenül mutatja ki. Ezt csak a tényleges munkakör-értékelési pontszám és a tényleges bér összevetése tárja fel. Érdemes ezt az elemzést is kérni.

A bérrésszámítás feltételezi, hogy a munkakörök értékkategóriába sorolása helyes. Ha azonban a besorolás maga torzított – például egy férfidomináns munkakört a valódi értékénél magasabb kategóriába sorolnak –, azt a kategórián belüli résszámítás nem feltétlenül mutatja ki. Ezt csak tárja fel. Érdemes ezt az elemzést is kérni. A munkakör-értékelési szempontok nemitorzítás-auditja . Maguk az értékelési kritériumok is hordozhatnak rejtett torzítást: a hagyományos rendszerek hajlamosak felülértékelni a jellemzően férfiak által betöltött munkakörökben gyakori tényezőket (pl. fizikai erő), és alulértékelni a jellemzően nők által betöltött munkakörökben gyakori, gyakran láthatatlan tényezőket (pl. érzelmi terhelés).

. Maguk az értékelési kritériumok is hordozhatnak rejtett torzítást: a hagyományos rendszerek hajlamosak felülértékelni a jellemzően férfiak által betöltött munkakörökben gyakori tényezőket (pl. fizikai erő), és alulértékelni a jellemzően nők által betöltött munkakörökben gyakori, gyakran láthatatlan tényezőket (pl. érzelmi terhelés). Az adatvédelem és a kis létszámú kategóriák. Ahol egy kategóriában nemenként kevés munkavállaló dolgozik, ott a részletes adatok alkalmasak lehetnek egyéni azonosításra. Ilyenkor az adatokat aggregáltabb formában kell közölni. A részletezés mértékét, módját érdemes előzetesen rögzíteni az érdekképviselettel kötött megállapodásban.

Végezetül érdemes hangsúlyozni, hogy

az irányelv valódi haszna a munkavállalók számára nem önmagában a bérjelentésben, hanem az érdemi, jól előkészített érdekképviseleti részvételben rejlik.

Az a vállalat, amely az érdekképviseletet időben, megfelelő adatokkal és valódi véleményezési joggal vonja be a bérrendszer átvilágításába, a diszkriminációmentesség biztosításába, nemcsak az irányelvnek felel meg, hanem egy igazságosabb és átláthatóbb bérrendszert is épít – ami végső soron a munkáltató érdeke is.

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