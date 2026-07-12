Kénytelen teljesen áttervezni egyik eszközét az Apple

A Bloomberg "Power On" hírlevele alapján az Apple 2027 elején frissítheti az Apple Pencil Pro verziót, valamint az USB-C csatlakozós Apple Pencilt. Ez az időzítés egybevág a korábbi értesülésekkel, amelyek szerint ugyanebben az időszakban mutatkozhat be az M6-os chippel szerelt, megújult iPad Pro is.
Az új kiegészítőkről egyelőre nincsenek részletes információk, így még nem tudni, milyen új funkciókkal bővülnek, és pontosan hogyan alakítja át a gyártó a kialakításukat a könnyebb akkumulátorcsere érdekében. Elképzelhető, hogy a fejlesztések kizárólag a cserélhetőség biztosítására fókuszálnak majd.
Az Apple Pencil jelenleg meglehetősen nehezen javítható termék, hiszen gyakorlatilag egy ragasztóval kiöntött műanyag testről van szó, amelyen nincsenek illesztések, csavarok vagy egyéb nyitási pontok.
Az egységes műanyag burkolat miatt már az USB-C csatlakozó integrálása is komoly tervezési kihívást jelentett, amit végül egy csúszómechanizmussal oldottak meg.
Éppen ez a csúszómechanizmus könnyítheti meg a kedvezőbb árfekvésű, USB-C csatlakozós Apple Pencil átalakítását a cserélhető akkumulátor fogadására. Az egybefüggő kialakítású Apple Pencil Pro esetében viszont kérdéses, hogyan felel majd meg a vállalat az előírásoknak. Kézenfekvő megoldásnak tűnik a cserélhető hegy, amely az eszköz egyetlen nyitási pontjaként hozzáférést biztosíthatna a belső alkatrészekhez, ehhez azonban a ragasztó használatát jelentősen mérsékelni kellene, vagy teljesen el kellene hagyni.
Miközben az iPhone-okat az Apple már felkészítette az új szabályozásra, más termékcsaládoknál az uniós akkumulátorkövetelmények komoly tervezési módosításokat vagy rendkívül kreatív mérnöki megoldásokat igényelnek majd, mint amilyenre például az AirPods fülhallgatók esetében is szükség lesz.
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