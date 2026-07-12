Kétarcú időjárás: van ahol esőfelhők zavarhatják meg a napsütést

Az ország döntő részén száraz, napos időre van kilátás, amelyet csupán átvonuló gomolyfelhők zavarhatnak meg. Az északkeleti vármegyékben ugyanakkor erőteljesebb lesz a felhőképződés, így errefelé helyenként záporok, néhol pedig zivatarok is előfordulhatnak.

A szél sokfelé megélénkül, aminek következtében nagy területen kell számítani időszakosan viharos északnyugati légmozgásra, emellett az északkeleti csapadékgócokat is kísérhetik átmeneti, erős széllökések.

A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen 26 és 31 fok között alakul,

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében viszont ennél hűvösebb lesz, ott csupán 21 és 26 fok közötti maximumokra lehet számítani.

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