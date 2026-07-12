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Kisebb földrengés volt Magyarországon
Gazdaság

Kisebb földrengés volt Magyarországon

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Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt Békéscsaba térségében 2026. július 12-én hajnalban. Bár a földmozgást az epicentrum közelében élők érezhették, lakossági bejelentés egyelőre nem érkezett - írta meg a Katasztrófavédelem.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint a földmozgás helyi idő szerint pontosan 4 óra 1 perckor keletkezett.

A szakemberek hozzátették, hogy a rengés epicentrumának közvetlen közelében tartózkodók már észlelhették a földmozgást,

az obszervatóriumhoz azonban eddig nem érkezett lakossági visszajelzés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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