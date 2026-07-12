Komoly eszkaláció: mi történik most a Hormuzi-szorosnál?

A napokig tartó kölcsönös csapások után Donald Trump amerikai elnök bejelentette a tűzszünet végét, ám nyitva hagyta a lehetőséget a tárgyalások folytatására.
A feszültség azután eszkalálódott, hogy a térségben több támadás is ért kereskedelmi hajókat.
Irán állítása szerint azért zárta le a tengerszorost, mert egy figyelmeztető lövés eltalált egy engedély nélkül hajózó járművet, vasárnap pedig egy másik hajó is megsérült. Az Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy
a szoros mindaddig zárva marad, amíg az amerikai beavatkozás véget nem ér a régióban.
Ezzel szemben az amerikai Középső Parancsnokság azt állítja, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is zavartalanul áthaladnak a vízi úton, amely a háború előtt a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok egyötödét biztosította.
Az amerikai Középső Parancsnokság tájékoztatása szerint az amerikai erők szombaton 140, a háromnapos művelet során pedig összesen több mint 300 iráni katonai célpontra mértek csapást, hogy gyengítsék Teherán képességét a kereskedelmi hajózás elleni támadásokra. Válaszul a Forradalmi Gárda jordániai, kuvaiti, ománi és katari amerikai támaszpontok elleni akciókról számolt be. Katarban három ember, köztük egy gyermek is megsérült a lehulló repeszektől.
Az Egyesült Arab Emírségek légvédelme is működött
Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy légvédelme iráni rakétákat és drónokat semlegesített, miközben Bahreinben megszólaltak a szirénák, Dohában pedig robbanások zajai hallatszódtak. Jordániában három rakéta csapódott be, de ezek nem okoztak jelentős károkat vagy áldozatokat. Az Omán partjainál megtámadott GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó indiai legénységének egyik tagja eltűnt, tíz másikat viszont sikerült kimenteni.
Komoly eszkaláció
A mostani támadások komoly eszkalációt jelentenek mind az ütemüket, mind a célpontjaikat tekintve. A Katar elleni csapás azért is rendkívül fajsúlyos, mert Doha közvetítő szerepe kulcsfontosságú volt a korábbi fegyverszünet tető alá hozásában, a katari vezetés pedig korábban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó közvetíteni, amíg az ország támadás alatt áll. A háború destabilizálta az Öböl-térséget, a Hormuzi-szoros gyakorlati blokádja pedig megemelte az energiaárakat, ami
a novemberi kongresszusi választások előtt politikailag igen kényes helyzetbe hozza Donald Trumpot.
Mohammad Báger Gálibáf, Irán főtárgyalója a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy az egyoldalú alkuk kora véget ért, és figyelmeztetett, hogy mindenkinek tartania kell magát a szavához, különben megfizeti az árát. Az Egyesült Államok kedden vonta vissza az iráni nyersolaj értékesítését engedélyező mentességet, miután katari és szaúdi tartályhajókat is támadások értek. Bár Irán nem vállalta a felelősséget a korábbi tengeri incidensekért, elemzők szerint Teherán az ilyen akciókkal igyekszik kedvezőbb alkupozícióba kerülni a tárgyalásokon. Szombaton az iráni és az ománi külügyminiszter egy katari küldöttség jelenlétében egyeztetett Ománban a hormuzi hajózás és tranzitforgalom rendezéséről.
Forrás: Reuters
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