Megdöbbentő adatokat közölt Vitézy Dávid az autópálya-koncesszióról

A miniszter szerint tárca által folyósított összeg egy rendkívül "fejnehéz" struktúrát takar. A klasszikus koncessziós modellek esetében a beruházó magánfél jelentős üzleti kockázatot vállal – például egy létesítmény látogatottsága vagy egy autópálya melletti benzinkút üzemeltetése során –, miközben a hosszú, jellemzően 35 éves futamidő alatt a kezdeti költségvetési terheket mérsékelve, rendelkezésre állási díjak formájában kapja vissza a befektetett tőkéjét.
Vitézy Dávid szerint azonban a hazai gyakorlat ettől teljesen eltér:
Egy egészséges koncessziós megállapodásnál a magánfélnek valós üzleti kockázatot kellene viselnie, itt viszont a megnövekedett építőipari költségeket is teljes egészében átvállalta az állam a szerződés módosításával.
Az állam és a koncesszor közötti megállapodásban az útdíjbevételek (UD-bevételek) továbbra is az állam kasszájába folynak be. Az egyetlen valós kockázatot az építési költségek jelenthették volna, ám a 2022-es építőipari infláció megjelenésekor a szerződés módosításával a díjakat megemelték, így ezt a kockázatot is az állam viseli.
Az elmúlt négy évben kifizetett 1024 milliárd forint mögött álló műszaki tartalom szintén aránytalan a miniszter szerint. Bár a koncessziós partner végzi az autópályák üzemeltetését, bizonyos szakaszokon aszfaltozási munkálatokat hajtott végre, és megkezdte az M1-es autópálya három sávra történő bővítését, ezek összesített költsége a folyósított összeg felét sem éri el. Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy
a 35 éves szerződés keretében a magyar állam valójában Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót finanszírozza előre, ami nem szolgálja a közérdeket.
A konstrukció nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is jogi aggályokat vetett fel.
Az Európai Bizottság azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, mert álláspontjuk szerint a kockázatátruházás hiánya miatt ez a harmincöt éves szerződés nyílan jogszabályba ütközik
– fejtette ki a miniszter.
A magyar államnak meg kell várnia az uniós eljárás lezárultát, és annak eredményével összhangban fogja kialakítani a jövőbeli álláspontját az autópálya-koncesszióval kapcsolatban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megerősítette lemondását az ukrán kormányfő
Megtiszteltetés volt számára ebben az időszakban szolgálni az országot.
A gyorshajtók rémálma lehet ez a technológia
Még vitatkoznak róla a szakértők.
Elmondták, miért nem valósultak meg azonnal a Tisza ígéretei
Több oka is van.
Végleg átalakul Horvátország: ez minden turistát érint
Megkongatták a vészharangot a meteorológusok.
Ezek az emberek formálják át az amerikai monetáris politikát
Tudjuk kiket válsztott a Fed elnöke.
Kiszivárgott a hatalmas üzlet: ilyen megrendelése nem volt még Ukrajnának
Hatalmas fordulat a harctéren: önállóan célba találó drónsereget kap Ukrajna
Sorra búcsúznak a vezetők Lindsey Grahamtől
Sokan a részvétüket fejezték ki,
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?