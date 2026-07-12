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Megdöbbentő adatokat közölt Vitézy Dávid az autópálya-koncesszióról
Gazdaság

Megdöbbentő adatokat közölt Vitézy Dávid az autópálya-koncesszióról

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Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban arról számolt be, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizetett ki az autópálya-koncesszornak egy olyan előfinanszírozási konstrukcióban, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

A miniszter szerint tárca által folyósított összeg egy rendkívül "fejnehéz" struktúrát takar. A klasszikus koncessziós modellek esetében a beruházó magánfél jelentős üzleti kockázatot vállal – például egy létesítmény látogatottsága vagy egy autópálya melletti benzinkút üzemeltetése során –, miközben a hosszú, jellemzően 35 éves futamidő alatt a kezdeti költségvetési terheket mérsékelve, rendelkezésre állási díjak formájában kapja vissza a befektetett tőkéjét.

Vitézy Dávid szerint azonban a hazai gyakorlat ettől teljesen eltér:

Egy egészséges koncessziós megállapodásnál a magánfélnek valós üzleti kockázatot kellene viselnie, itt viszont a megnövekedett építőipari költségeket is teljes egészében átvállalta az állam a szerződés módosításával.

Az állam és a koncesszor közötti megállapodásban az útdíjbevételek (UD-bevételek) továbbra is az állam kasszájába folynak be. Az egyetlen valós kockázatot az építési költségek jelenthették volna, ám a 2022-es építőipari infláció megjelenésekor a szerződés módosításával a díjakat megemelték, így ezt a kockázatot is az állam viseli.

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Az elmúlt négy évben kifizetett 1024 milliárd forint mögött álló műszaki tartalom szintén aránytalan a miniszter szerint. Bár a koncessziós partner végzi az autópályák üzemeltetését, bizonyos szakaszokon aszfaltozási munkálatokat hajtott végre, és megkezdte az M1-es autópálya három sávra történő bővítését, ezek összesített költsége a folyósított összeg felét sem éri el. Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy

a 35 éves szerződés keretében a magyar állam valójában Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót finanszírozza előre, ami nem szolgálja a közérdeket.

A konstrukció nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is jogi aggályokat vetett fel.

Az Európai Bizottság azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, mert álláspontjuk szerint a kockázatátruházás hiánya miatt ez a harmincöt éves szerződés nyílan jogszabályba ütközik

– fejtette ki a miniszter.

A magyar államnak meg kell várnia az uniós eljárás lezárultát, és annak eredményével összhangban fogja kialakítani a jövőbeli álláspontját az autópálya-koncesszióval kapcsolatban.

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