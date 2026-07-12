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Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: mutatjuk, hol csaphatnak le viharok a hőségben
Gazdaság

Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: mutatjuk, hol csaphatnak le viharok a hőségben

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  A magassági légörvény elhagyja térségünket. Bár eddig is nagyrészt száraz idő uralkodott, a hét első napján legfeljebb néhol lehet zápor északkeleten - írja a HungaroMet Zrt.

Hétfőre virradó éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen záporeső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

Kedden napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. Hajnalban 10, 21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28, 34 fok várható.

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Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 28, 34 fok közé melegszik fel a levegő.

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