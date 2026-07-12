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Milliókat kellett evakuálni Kínában
Gazdaság

Milliókat kellett evakuálni Kínában

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Szombat este egy újabb rendkívül erős tájfun érte el Kína partjait, amely egyetlen héten belül már a második ilyen jellegű természeti csapás az országban. A hatóságok elővigyázatosságból csaknem kétmillió embert telepítettek ki a vihar útvonalába eső területekről - írta a BBC.

A Bavi névre keresztelt tájfun kiterjedése a legszélesebb pontján eléri az 1000 kilométert, ami megközelítőleg Franciaország szélességének felel meg. A vihar szombat este először Taicsou tengerparti városánál érte el a szárazföldet, majd éjfél körül másodszor is partot ért Vencsou térségében. A trópusi ciklon ezt megelőzően több távoli japán szigeten is végigsöpört, majd Tajvan északi csücskét érintve okozott heves esőzéseket, miközben a Fülöp-szigeteken az általa kiváltott földcsuszamlások legalább 17 ember életét követelték.

Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelídült, a benne felhalmozódott hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly veszélyt jelent. Az előrejelzések szerint a viharrendszer fokozatosan veszít az erejéből, miközben északnyugati irányba vonul tovább.

Vasárnap reggelre a vihar középpontja elérte a Csöcsiang tartományban található Hangcsou városát. A meteorológiai előrejelzések szerint a légörvény hétfőn Anhuj keleti része felé halad tovább, kedden pedig a Santung-félszigetet érintve a Sárga-tenger északi medencéje felé veszi az irányt.

Csöcsiang tartományban több mint 1,7 millió lakót, a környező közigazgatási egységekben pedig további több ezer embert költöztettek biztonságos helyre.

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A térségben ideiglenesen felfüggesztették a tanítást, a munkavégzést és a szabadtéri rendezvényeket, emellett mintegy 400 repülőjáratot és több tucat vasúti járatot töröltek.

A közel tízmilliós lakosságú Vencsou városa közvetlenül a vihar útvonalába esett, ezért a hatóságok itt is több százezer embert evakuáltak.

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– mesélte a város egyik lakója, Li Liang-hszing, hozzátéve, hogy mindannyian nagyon megrémültek.

A Bavi korábban szupertájfunként tombolt, és múlt hétfőn még óránkénti 290 kilométeres széllökésekkel csapott le Guamra, valamint az Északi-Mariana-szigetekre. A Csendes-óceán felett áthaladva a szélsebesség 144 kilométer per órásra mérséklődött, mire elérte a japán Szakisima-szigeteket, ahol legalább öt ember megsérült, és több ezren maradtak áram nélkül. Bár Tajvant nem érte közvetlen találat, a heves esőzések miatt ott is több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a földcsuszamlásveszély miatt. Halálos áldozatokról egyik említett szigetcsoportról sem érkezett jelentés.

Kína déli területeinek egy része még mindig a hét elején pusztító Majszak tájfun okozta károkat nyögi. Az a vihar legalább 39 halálos áldozatot követelt, és hatalmas pusztítást végzett az állatállományban, rendkívül súlyos agrárkárokat előidézve. A közép-kínai Hupej tartományban a trópusi ciklon ráadásul két, a térségben ritkaságnak számító tornádót is generált.

Címlapkép forrása: Wang Dongming/China News Service/VCG via Getty Images

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