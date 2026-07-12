Mutatjuk, miért és mennyivel lett olcsóbb az egyik legfontosabb alapélelmiszer

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Az első félévben érezhetően csökkentek a tejárak a magyar boltokban: a KSH adatai szerint éves összevetésben több mint 10 százalékkal alacsonyabbak az árak, mint egy évvel ezelőtt. A visszaesés mögött a világpiaci tejtermékárak mérséklődése, a megnövekedett európai kínálat és a gyengülő nemzetközi kereslet áll. A jövőben a tejtermelés bővülésének lassulása stabilizálhatja az árakat, ám az El Niño jelenség és a geopolitikai feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek.

Idén az első félévben a tejek ára csökkent a magyar boltokban. A KSH szerint éves összevetésben több mint 10 százalékkal lehetnek alacsonyabban az árak, mint egy évvel ezelőtt.

Az árcsökkenés látszik három, a KSH által figyelt tej literenkénti áránál is. A hivatal

a 2,8 százalékos zsírtartalmú ESL tejnél 355 forintos,

a 1,5 százalékos ESL-nél 338 forintot,

míg a 2,8-as UHT tejnél 359 forintos bruttó kiskereskedelmi árat mért.

A tendencia hátterében az áll, hogy a világpiacon is mérsékelt, de egyértelmű árcsökkenés látszott a tejtermékeknél. A FAO — az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete — tejtermékár-mutatója alapján január és a legfrissebb teljes havi adat, vagyis június között nagyjából 3,6 százalékkal csökkentek a nemzetközi tejtermékárak.

Európában — pontosabban az Európai Unióban — a nyerstej termelői ára ennél erősebben csökkent.

Ezt elsősorban a megnövekedett kínálat és a gyengülő világpiaci kereslet együttes hatása okozta.

A termelés nem a tehénállomány bővülése, hanem a javuló tejhozamok miatt nőtt, miközben a 2025-ös magas felvásárlási árak is nagyobb termelésre ösztönözték a gazdákat. A többlettejből jelentősen nőtt a vaj-, sajt- és tejporgyártás, azonban ezeknek a termékeknek az ára visszaesett, ami lefelé húzta a nyerstej értékét is. Az árak csökkenéséhez hozzájárult a gyenge kínai importkereslet, a közel-keleti és kereskedelmi bizonytalanságok, valamint az Egyesült Államokkal folytatott erősödő exportverseny is. Ennek eredményeként a piacra több tej került, miközben a feldolgozott tejtermékek világpiaci értéke csökkent, ami jelentős nyomást gyakorolt a termelői árakra.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentéséből is az derül ki, hogy Magyarországon a nyerstej termelői ára májusban 133,8 forint volt kilogrammonként, ami éves összevetésben 33,4 százalékos visszaesést jelentett, miközben a felvásárlás kis mértékben csökkent. A feldolgozói és fogyasztói árak is inkább lefelé mozdultak el, több tejtermék – például az UHT-tej, a tejföl, a túró és a trappista sajt – ára is mérséklődött az előző hónaphoz képest.

Az Online Árfigyelőben is látszik

Az árcsökkenés jól látszik az Online Árfigyelő adatbázisában is, amely a hat nagy kiskereskedelmi lánc (Lidl, Aldi, Penny, Tesco, Auchan, Spar) adatait tartalmazza, 5 terméktípusra. A legdrágábbak - nem meglepő módon - a laktózmentes tejek, 500 forint körüli literenkénti áron. A 2,8 százalékos ESL tejek 380 forint felett, a 1,5 százalékosak 360 forint környékén, míg az UHT tejek 340 forint körül kaphatók a nagyobb boltokban zsírtartalomtól függetlenül. Ezek átlagárak, azonban ha valaki kereste az olcsóbb alternatívákat, akkor folyamatosan találhatott ennél kedvezőbb áron is tejeket.

Még a laktózmentes tejeknél is bőven találni 300 forint alatti árakat minden üzletláncnál.

A grafikonok készítésénél leszűrtük az egyes láncok legalacsonabb árait, amelyek egy azon kategória esetében jelenthetnek természetesen más terméket is. Majd ezekből az árakból számoltunk gördülő átlagot, hogy az esetleges kiugrásokat kisimítsuk.

A grafikonon látszik, hogy a láncok igyekeztek összefésülni az áraikat, egy ideig a Tesco kínálata kilógott ebből a sorból, de amint bekerült a sajátmárkás laktózmentes teje a kínálatba "csatlakozott" a többiekhez.

A 1,5 százalékos ESL tejeknél érdekes volt a Spar árképzése, ezért rá is kérdeztünk a láncnál, hogy adathibáról van-e szó, esetleg valami különutas beszállító gyakorlatról. A cég megerősítette az adatok helyességét és azt írták, hogy az erős versenyben nem szokatlan ez az árképzés.

Szintén csökkenő tendencia látható a 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT tejeknél, az egyedi áremelkedések egy-egy akció végét jelentik a láncoknál.

Mit várhatunk?

Európában a tejtermelés ugyan még növekedhet 2026-ban, de a bővülés üteme várhatóan mérséklődik, ami támogathatja a nyerstej árának stabilizálódását. A piac egyik legfontosabb kockázata az esetlegesen kialakuló

El Niño időjárási jelenség, amely kedvezőtlen termelési feltételeket okozhat több jelentős tejtermelő régióban, emelve a takarmány- és energiaköltségeket.

Emellett a geopolitikai feszültségek és a logisztikai költségek alakulása is érdemben befolyásolhatja a tejpiacot, ezért a termelők és a feldolgozók számára továbbra is a költségek szoros kontrollja marad a legfontosabb feladat.

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