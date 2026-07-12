Nagy a dugó az M7-en

Közúti balesetek és útfelújítások okoznak jelentős fennakadásokat több forgalmas útszakaszon, miközben a Duna alacsony vízállása miatt több népszerű személyhajó menetrendje módosul vagy ideiglenesen szünetel.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében korábban baleset történt. Bár a 30-as kilométernél a forgalomkorlátozást már feloldották,

az öt kilométernél is hosszabb kocsisor csak lassan oszlik fel.

A 87-es főúton, Vasszécseny és Csempeszkopács között frontálisan ütközött össze két személyautó. A 12-es kilométernél az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, így a forgalom jelenleg áll.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között zajló útépítési munkálatok nehezítik a közlekedést, a nappali félpályás lezárások és az erős forgalom miatt itt mindkét irányban jelentős torlódásokra kell számítani.

A közutak mellett a vízi közlekedésben is korlátozásokra kell készülni a Duna alacsony vízállása miatt. Július 9. és 12. között a Budapest–Visegrád hajójárat közvetlenül, Szentendre, Leányfalu és Vác érintése nélkül közlekedik, miközben a Budapest–Szentendre vonalon teljesen szünetel az utasszállítás. Ebben az időszakban több visegrádi és esztergomi járat is csak rövidített útvonalon jár. Július 13. és 19. között a korlátozások tovább bővülnek, így a Budapest–Szentendre, a Budapest–Visegrád, a Visegrád Hop-On és a Visegrád–Esztergom vonalakon közlekedő járatok, valamint az esztergomi sétahajók és a szárnyashajók egyáltalán nem indulnak. A budapesti helyi hajójáratok közlekedését a vízállás nem befolyásolja, azok továbbra is a megszokott menetrend szerint üzemelnek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán