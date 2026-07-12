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Nagy változás jön a betegmentésben
Gazdaság

Nagy változás jön a betegmentésben

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Megkezdődtek az egyeztetések a hazai légimentés átvételéről az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vezetői között, az egyeztetés legfőbb célja a feladatkör zökkenőmentes átadása, valamint az életmentő munka folyamatosságának biztosítása volt - tudósított az Országos Mentőszolgálat.

A mentőszolgálat főigazgatóságán tartott megbeszélésen Constantinovits Miklós megbízott főigazgató fogadta a légimentők delegációját, amelynek tagjaként Gebei Róbert orvosigazgató, Botta András ügyvezető és Kornis Katalin gazdasági igazgató is jelen volt.

A találkozó során a felek részletesen áttekintették a közelgő átmenethez kapcsolódó adminisztratív és gyakorlati lépéseket.

Az átvétel hatékony és zavartalan lebonyolítása érdekében a vezetők egy átfogó intézkedési terv kidolgozását is megkezdték.

Jelenleg Magyarországon a légimentést a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. üzemelteti, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) operatív irányítása alatt.

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Vagyis a helikopteres mentési feladatokat az MLN Kft. látja el, de a riasztásról és a mentésirányításról az OMSZ rendszere dönt. 

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Donka Ferenc

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