Nagy változás jön a betegmentésben

A mentőszolgálat főigazgatóságán tartott megbeszélésen Constantinovits Miklós megbízott főigazgató fogadta a légimentők delegációját, amelynek tagjaként Gebei Róbert orvosigazgató, Botta András ügyvezető és Kornis Katalin gazdasági igazgató is jelen volt.

A találkozó során a felek részletesen áttekintették a közelgő átmenethez kapcsolódó adminisztratív és gyakorlati lépéseket.

Az átvétel hatékony és zavartalan lebonyolítása érdekében a vezetők egy átfogó intézkedési terv kidolgozását is megkezdték.

Jelenleg Magyarországon a légimentést a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. üzemelteti, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) operatív irányítása alatt.

Vagyis a helikopteres mentési feladatokat az MLN Kft. látja el, de a riasztásról és a mentésirányításról az OMSZ rendszere dönt.

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