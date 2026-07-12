Radikális változás jöhet a magyar autópályákon: így csapnának le a gyorshajtókra

Régóta állandó téma volt, hogy

az autópályákon az átlagsebesség alapján büntessék meg a notórius gyorshajtókat, az RTL értesülései szerint ez hamarosan terítékre is kerülhet.

A Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) hamarosan megkérdezheti az emberek véleményét a témában. A miniszter már a Parlamentben is hangsúlyozta, hogy „mindent meg kell tenni a súlyos balesetek csökkentéséért”.

A riport szerint Magyarországon továbbra is a gyorshajtás az egyik fő oka a baleseteknek, emiatt szeretnének radikális eszközökhöz nyúlni a helyzet javításáért. Ennek egyik lehetséges megoldása az átlagsebesség mérése az autópályákon: lényege, hogy a felszerelt kamerarendszer azt is figyelné, hogy egy jármű a két kapu között milyen gyorsan tette meg az utat, így tud átlagot számolni. Az RTL-nek megszólaló szakértők szerint ezzel javítható a közlekedési morál, és nem bírságok számát lehet növelni, hanem inkább a tudatosságot a sofőrök között.

A KBM a megkeresésre elmondta, hogy hamarosan öt kérdésben kérdezik majd meg az embereket, de nem mondták el pontosan mik leszek ezek. A minisztérium ugyanakkor leszögezte, hogy a legégetőbb kérdést jelenleg az elektromos rollerek szabályzása jelenti, ebben a témában biztosan jelentős változásokra lehet számítani. Azt is elmondták, külföldi példák és modellek is vannak jelenleg az elképzelések között, például arra is, hogy a rendszeres gyorshajtókkal szemben hogyan lépnek fel.

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