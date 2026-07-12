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Rekordhőség után jött a fontos bejelentés a panelházakról
Gazdaság

Rekordhőség után jött a fontos bejelentés a panelházakról

Portfolio
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Karácsony Gergely főpolgármester a rekordhőségre hivatkozva hangsúlyozta a budapesti lakóépületek energetikai korszerűsítésének sürgősségét. A főváros tavaly indította el a Budapesti Zöld Panelprogramot, amely félmillió panellakásban élő budapestit érinthet. Hat kerületben már lezárult a jelentkezés, a XIV., XX. és XXII. kerületben azonban továbbra is várják a pályázatokat.

Karácsony Gergely főpolgármester arról számolt be, hogy az elmúlt hetek rekordhősége ismét rámutatott a budapesti lakóépületek energetikai korszerűsítésének fontosságára. Kiemelte, hogy a panelházak különösen kitettek a nyári hőhullámoknak, ezért a főváros tavaly elindította a Budapesti Zöld Panelprogramot, amely félmillió panellakásban élő budapestit érinthet.

A XIV., XX. és XXII. kerületben továbbra is várják a pályázatokat, de hat kerületben már lezárult a jelentkezés, ott az értékelés zajlik.

A program célja, hogy a felújítások révén a lakások jobban ellenálljanak a nyári hőségnek, csökkenjen a fenntartási költségük és a szén-dioxid-kibocsátásuk, miközben az ingatlanok értéke is emelkedjen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

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