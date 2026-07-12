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Sorra búcsúznak a vezetők Lindsey Grahamtől
Gazdaság

Sorra búcsúznak a vezetők Lindsey Grahamtől

Portfolio
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Hetvenegy éves korában, hirtelen lefolyású, rövid betegség után szombat este elhunyt Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor – jelentette be hivatala. Halálhírére a hétvégén számos amerikai politikus és külföldi vezető is részvétét fejezte ki. A haláleset pontosabb körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket - közölte a CBS.

Graham négy cikluson keresztül szolgált szenátorként, és a külpolitika terén az egyik legmeghatározóbb héjaként tartották számon. Donald Trump elnök a valaha élt egyik legnagyszerűbb embernek és szenátornak nevezte őt, és igazi amerikai hazafiként emlékezett meg róla. John Thune, a szenátus többségi vezetője kiemelte, hogy Grahamnek a légierőnél és a kongresszusban végzett munkája a világ számos távoli pontjára eljutott, és a szövetségi igazságszolgáltatásra, a nemzetbiztonságra, valamint szülőállamára gyakorolt hatása még generációkon át érezhető lesz.

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Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a világ számos vezetője búcsúztatta őt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki alig néhány nappal korábban még Kijevben egyeztetett vele, a szabadság igazi védelmezőjeként méltatta a politikust. Az ukrán államfő felidézte, hogy

Graham az orosz invázió kezdete óta tíz alkalommal látogatott el Ukrajnába, és az elmúlt héten kétszer is találkoztak.

Kijevi látogatása során Graham bejelentette, hogy a törvényhozóknak sikerült megállapodniuk a Fehér Házzal egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomagról, amelyet az elnök is támogat. Ez a diplomáciai siker lett a politikus pályafutásának egyik utolsó jelentős eredménye.

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A szenátor az amerikai–izraeli szövetség elkötelezett támogatója volt, és következetesen keményvonalas álláspontot képviselt Iránnal szemben. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Izrael egyik legnagyobb barátjának nevezte a politikust, kiemelve nyíltságát és egyenességét.

Mark Rutte NATO-főtitkár szintén mély megrendüléssel emlékezett meg róla, hangsúlyozva, hogy Graham az amerikai érdekek és az észak-atlanti szövetség elszánt szószólója volt.

Szülőállamában, Dél-Karolinában is mély gyász övezi a halálát. Henry McMaster kormányzó pótolhatatlannak nevezte a politikust, míg Tim Scott republikánus szenátor úgy fogalmazott, hogy az állam egy kiváló államférfit, ő maga pedig egy igaz barátot veszített el. Az állam kongresszusi képviselői szintén amerikai hazafiként és Dél-Karolina hű fiaként emlékeztek meg rá, aki a hitét, a családját és szülőállamát mindig mindennél előbbre helyezte.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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