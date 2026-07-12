Sorra buknak le a sírrablók – Évtizedes titkok derülnek ki világhírű múzeumokban

Ismét több tucat régiséget foglalt le a manhattani kerületi ügyészség a New York-i Metropolitan Museumban (Met), amelyek egytől egyig illegális tranzakciók útján kerültek az intézménybe. Az ilyen tárgyak restitúciója felgyorsult az utóbbi időszakban, a napokban Olaszország, Irak és Indonézia láthatta viszont becses értékeit, szám szerint egy híján hatvanat, mind kalandos úton került amerikai intézményekbe. A most publikált adatok szerint az utóbbi időben egyedül a Met-nek mintegy 95 millió dollár értékű antikvitástól kellett megválnia, miután kiderült, hogy ősi lelőhelyek fosztogatóinak kezéből kerültek a „kifehéredés” útjára értő, ám a piac árnyékos oldalán működő kereskedők közreműködésével.

Nemzetközi csempészhálózatokat felgöngyölítve a New York-i ügyészek 2017 óta 120, a Metropolitan Museum of Arts (Met) kollekciójában őrzött antik tárgyról derítették ki, hogy illegálisan kerültek az intézménybe. A Met-ben őrzött ilyen értékek valójában csak a jéghegy csúcsát jelentik, világszerte nagy állami és kisebb-nagyobb múzeumok, de magángyűjtők is szép számmal dicsekedhetnek illegálisan kiásott, vagy háborús fosztogatás révén más országokból importált kincsekkel, amelyekkel büszkén kápráztatják el az antikvitások iránt fogékony közönséget.

Az elvakult csodálókkal azonban egyre gyakrabban szembe jön a valóság, a kifosztottak mind tudatosabban kutatják fel elveszettnek hitt értékeiket. Egy-egy ilyen felfedezést éveken át tartó vizsgálatok követnek, és egyelőre úgy tűnik, a múzeumok nem tudnak megnyugtató dokumentumokkal szolgálni az ilyen kétes, vagy határozottan sötét múltú szerzeményeik eredetével kapcsolatban.

Sorozatban adják vissza a műkincseket

Egy időszámítás előtt első századi márványfej Görögországból, egy 2000 éves bronz szobor Törökországból, és egy egyiptomi fejdísz akadt fel számos más tárgy mellett a Met-nél kutakodó amerikai nyomozók hálójában, a legértékesebb tételt 26 millió dollárra becsülték a szakértők. Májusban India kapott vissza ugyancsak a manhattani ügyészség közreműködésével 657, Amerikába csempészett antik tárgyat.