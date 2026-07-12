Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés

Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével; utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább.

A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja: a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

Vagyis a szavazólapokat hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban, ahogyan az ajánlóíveket, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket, a külképviseleti névjegyzéket, a levélben szavazók jegyzékét, a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét, továbbá a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat is.

Meg kell semmisíteni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is.

Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.