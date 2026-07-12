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Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés

Portfolio
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Magyar Péter a törökországi nyaralását érintő sajtóhírekre reagálva azt közölte, hogy a pihenését és az utazását saját maga finanszírozta, egyúttal visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint helikopterrel utazott vagy elnöki lakosztályban szállt meg. Új üzenet jelent meg a Hirado.hu nyitóoldalán, amely szerint a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata zajlik, a cél pedig egy független és hiteles közmédia megteremtése. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy interjúban a magyar egészségügy legnagyobb problémájának a humánerőforrás-hiányt nevezte, és 20–25 százalékos béremelést, új miniszteri biztosok kinevezését, a kórházi vezetői megbízások rendezését, valamint a várólisták érdemi csökkentését helyezte kilátásba. Megkezdődtek az egyeztetések arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat átvegye a hazai légimentés feladatait a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-től, miközben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az egyeki ipari park ügyében azt szorgalmazta, hogy egy esetleges használtgumi-feldolgozó beruházás előtt a helyiek teljes körű tájékoztatást kapjanak, és érdemben bevonják őket a település jövőjét érintő döntésekbe.
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Nagy változás jön a betegmentésben

Megkezdődtek az egyeztetések a hazai légimentés átvételéről az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vezetői között, az egyeztetés legfőbb célja a feladatkör zökkenőmentes átadása, valamint az életmentő munka folyamatosságának biztosítása volt - tudósított az Országos Mentőszolgálat.

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Nagy változás jön a betegmentésben
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Hegedüs Zsolt 20-25 százalékos béremelésről beszélt

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a DW videóriportjában beszélt terveiről és pályájáról. A rendszer legsúlyosabb problémájának a humánerőforrás-hiányt tartja, amelyet a külföldre távozott szakdolgozók tömege okozott. Ennek orvoslására minimum 20-25 százalékos béremelést, új miniszteri biztosok kinevezését, a kórházi vezetők megbízását és a várólisták érdemi csökkentését tervezi.

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Hegedüs Zsolt 20-25 százalékos béremelésről beszélt
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Magyar Péter még nem ült helikopteren

Magyar Péter a Facebook-on reagált arra a vádra, hogy egy török luxusszállodában töltötte a napjait, ahova helikopterrel érkezett.

A miniszterelnök szerint nem ült még helikopteren és nem szállt meg elnöki lakosztályban. A pihenését maga fizeti.

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Új üzenet jelent meg a Hirado.hu-n

„Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük”

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Bóna Szabolcs: átfogó beavatkozások kellenek

Az idei év kíméletlenül megmutatja, hogy a víz mennyire fontos az élethez - írja Bóna Szabolcs Agrárminiszter a Facebookon.

Az agrárium szereplői olyan kihívásokkal szembesülnek egész Európában, amelyek csak átfogó rendszerszintű beavatkozásokkal orvosolhatóak.

  • meg kell szervezni a vízmegtartást,
  • ki kell alakítaniuk egy jól működő kárrendezési rendszert,
  • el kell indítani a kutatás-fejlesztés programokat az aszályhelyzet megoldására,
  • klímaalkalmazkodóvá kell tenni a mezőgazdaságot.

- sorolja a miniszter.

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Új megállapodásokról számolt be Orbán Anita római látogatása után

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes római tárgyalásairól számolt be, amelyek középpontjában a magyar–szerb és a magyar–olasz kapcsolatok erősítése, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja állt. A politikus szerint a látogatás eredményeként több területen is konkrét feladatok rajzolódtak ki Magyarország számára.

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Új megállapodásokról számolt be Orbán Anita római látogatása után
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Használt gumiabroncsokat feldolgozó üzem jöhet egy településen, megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy, a Hajdú-Bihar megyei Egyeken tartott lakossági fórum után arról írt, hogy a település jövőjét érintő beruházásokkal kapcsolatban a helyiek teljes körű tájékoztatása és bevonása elengedhetetlen. Az ipari park fejlesztése komoly lehetőséget jelenthet, ugyanakkor a döntéseknek átlátható módon kell megszületniük.

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Használt gumiabroncsokat feldolgozó üzem jöhet egy településen, megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz
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Meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit

Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével; utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább.

A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja: a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

Vagyis a szavazólapokat hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban, ahogyan az ajánlóíveket, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket, a külképviseleti névjegyzéket, a levélben szavazók jegyzékét, a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét, továbbá a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat is.

Meg kell semmisíteni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is.

Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.

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Több bejelentést is tett Magyar Péter a Redditen, hétfőn szavaznak az Alaptörvény módosításáról

Magyar Péter szombaton a Redditen tartott kérdezz-felelek során számos, a kormány terveit érintő bejelentést tett. Közölte, hogy

  • szigorítanák a gyorshajtókra és az ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket,
  • még idén új lakossági energetikai pályázatot indítanának, ősszel pedig új házfelújítási program is érkezhet.
  • Beszélt a Bosnyák téri irodakomplexum ügyének felülvizsgálatáról,
  • a diákhitel kamatának csökkentéséről,
  • a női higiénés termékek áfájának mérsékléséről,
  • valamint a NOKS-státuszú iskolai dolgozók célzott bérrendezéséről.
  • Jelezte, hogy dolgoznak a nyugdíjas SZÉP-kártya őszi bevezetésén,
  • új hazaváró programot hirdetnének,
  • megszüntetnék a kaszinók adómentességét.
  • Augusztus 20-án a korábbinál visszafogottabb rendezvény mellett tűzijátékot és drónshow-t is tartanak.
  • Nem tervezik a Fidesz betiltását, ellehetetlenítését.
  • Elképzelhetőnek nevezte a bírói kinevezések pontrendszerének átdolgozását.
  • Ősszel vagy legkésőbb jövő év elején 25%-os béremelés jöhet a szociális szférában,
  • Szintén ősszel dönthetnek a tankerületi központok átalakításáról.
  • Az alapvető élelmiszerek, a zöldségek és a gyümölcsök áfájának csökkentése pedig legkésőbb jövőre valósulhat meg, bár a miniszterelnök szerint ennek már idén meg kellene történnie.
  • Felülvizsgálják az online fogadási piac korábbi szabályozását,
  • a rendszerhasználati díjakat,
  • és a független benzinkutaknak ígért kompenzációt.
  • A HírTV nem kapna állami hirdetést.
  • Tervek vannak a Gazdasági Versenyhivatal, illetve az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetőinek leváltására is.
  • Szigorítanák a sajtóhelyreigazítás szabályait és a kapcsolódó szankciórendszert.

Alaptörvény-módosítás hétfőn

Hétfőn kerül az Országgyűlés elé az Alaptörvény 17. módosítása. Magyar Péter ezzel kapcsolatban ismét bírálta a köztársasági elnököt, és azt közölte: amennyiben az államfő nem írja alá a törvényt, öt napon belül megfosztási eljárást kezdeményeznek ellene.

Új technológiai alap készül

Az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein az uniós források mellett a gyors növekedésű technológiai vállalatok finanszírozása is kiemelt téma volt. Kármán András közlése szerint az Európai Beruházási Bank az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezés második szakaszában egy új, állami és magántőkét egyaránt mozgósító alapot indítana el. A mintegy 15 milliárd eurónyi beruházást ösztönző konstrukció célja, hogy Európa legígéretesebb innovatív vállalkozásait globális piacvezetőkké segítse.

Újraindult a hírszolgáltatás

A július 7-i átmeneti leállást követően fokozatosan újraindult a közmédia hírszolgáltatása. Július 11-től az M1-en, a rádiós csatornák jelentős részén és a digitális felületeken is megkezdődött az új, megújult szakmai alapelvek szerint működő struktúra bevezetése.

Fejlesztések a Heim Pálban

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és Buga László államtitkár a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben tájékozódott az intézményben maradt gyerekek ellátásáról és a folyamatban lévő fejlesztésekről. Az egyeztetések során szó esett az új hűtési rendszerről, valamint a szeptemberben érkező CT-készülékről is.

Gyorsul a balatoni vasút

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy megkezdik a balatoni fővonal fejlesztésének előkészítését. A tervek szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti egyvágányú szakaszt kétvágányúvá építik át, miközben a pályasebességet 100-ról 160 kilométer per órára emelnék. A beruházás csökkentené a déli parti vasútvonal zavarérzékenységét, egy új Lepsény–Balatonakarattya kapcsolat révén pedig az északi part vasúti elérhetőségét is javítaná. A MÁV már megkötötte a tervezési szerződést, ugyanakkor a kivitelezés megkezdéséig még több év is eltelhet. A miniszter szerint uniós forrásból további vasútfejlesztések is indulhatnak a közeljövőben.

Magyarország új szövetségben

Magyarország teljes jogú taggá vált a Nyugat-Balkán Barátai csoportban a szervezet római ülésén. Az olaszországi látogatás során Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú tárgyalásokat folytatott olasz és szerb partnerével, emellett találkozott a helyi magyar külképviseletek munkatársaival és a diaszpóra képviselőivel is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Necati Savas

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