Tisza-kormány: több bejelentést is tett Magyar Péter a Redditen, hétfőn szavaznak az Alaptörvény módosításáról

Magyar Péter szombaton a Redditen tartott kérdezz-feleleken számos kormányzati bejelentést tett. Hétfőn az Országgyűlés elé kerül az Alaptörvény 17. módosítása, amelynek kapcsán Magyar Péter megfosztási eljárással fenyegette meg a köztársasági elnököt, ha nem írja alá a törvényt. Eközben újraindult a közmédia hírszolgáltatása. Vitézy Dávid bejelentette a balatoni fővonal fejlesztésének előkészítését. Magyarország teljes jogú taggá vált a Nyugat-Balkán Barátai csoportban. Az Európai Beruházási Bank mintegy 15 milliárd eurós technológiai alapot indítana az európai innovatív vállalkozások támogatására.

Magyar Péter szombaton a Redditen tartott kérdezz-felelek során számos, a kormány terveit érintő bejelentést tett. Közölte, hogy

szigorítanák a gyorshajtókra és az ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket,

még idén új lakossági energetikai pályázatot indítanának, ősszel pedig új házfelújítási program is érkezhet.

Beszélt a Bosnyák téri irodakomplexum ügyének felülvizsgálatáról,

a diákhitel kamatának csökkentéséről,

a női higiénés termékek áfájának mérsékléséről,

valamint a NOKS-státuszú iskolai dolgozók célzott bérrendezéséről.

Jelezte, hogy dolgoznak a nyugdíjas SZÉP-kártya őszi bevezetésén,

új hazaváró programot hirdetnének,

megszüntetnék a kaszinók adómentességét.

Augusztus 20-án a korábbinál visszafogottabb rendezvény mellett tűzijátékot és drónshow-t is tartanak.

Nem tervezik a Fidesz betiltását, ellehetetlenítését.

Elképzelhetőnek nevezte a bírói kinevezések pontrendszerének átdolgozását.

Ősszel vagy legkésőbb jövő év elején 25%-os béremelés jöhet a szociális szférában,

Szintén ősszel dönthetnek a tankerületi központok átalakításáról.

Az alapvető élelmiszerek, a zöldségek és a gyümölcsök áfájának csökkentése pedig legkésőbb jövőre valósulhat meg, bár a miniszterelnök szerint ennek már idén meg kellene történnie.

Felülvizsgálják az online fogadási piac korábbi szabályozását,

a rendszerhasználati díjakat,

és a független benzinkutaknak ígért kompenzációt.

A HírTV nem kapna állami hirdetést.

Tervek vannak a Gazdasági Versenyhivatal, illetve az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetőinek leváltására is.

Szigorítanák a sajtóhelyreigazítás szabályait és a kapcsolódó szankciórendszert.

Alaptörvény-módosítás hétfőn

Hétfőn kerül az Országgyűlés elé az Alaptörvény 17. módosítása. Magyar Péter ezzel kapcsolatban ismét bírálta a köztársasági elnököt, és azt közölte: amennyiben az államfő nem írja alá a törvényt, öt napon belül megfosztási eljárást kezdeményeznek ellene.

Új technológiai alap készül

Az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein az uniós források mellett a gyors növekedésű technológiai vállalatok finanszírozása is kiemelt téma volt. Kármán András közlése szerint az Európai Beruházási Bank az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezés második szakaszában egy új, állami és magántőkét egyaránt mozgósító alapot indítana el. A mintegy 15 milliárd eurónyi beruházást ösztönző konstrukció célja, hogy Európa legígéretesebb innovatív vállalkozásait globális piacvezetőkké segítse.

Újraindult a hírszolgáltatás

A július 7-i átmeneti leállást követően fokozatosan újraindult a közmédia hírszolgáltatása. Július 11-től az M1-en, a rádiós csatornák jelentős részén és a digitális felületeken is megkezdődött az új, megújult szakmai alapelvek szerint működő struktúra bevezetése.

Fejlesztések a Heim Pálban

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és Buga László államtitkár a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben tájékozódott az intézményben maradt gyerekek ellátásáról és a folyamatban lévő fejlesztésekről. Az egyeztetések során szó esett az új hűtési rendszerről, valamint a szeptemberben érkező CT-készülékről is.

Gyorsul a balatoni vasút

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy megkezdik a balatoni fővonal fejlesztésének előkészítését. A tervek szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti egyvágányú szakaszt kétvágányúvá építik át, miközben a pályasebességet 100-ról 160 kilométer per órára emelnék. A beruházás csökkentené a déli parti vasútvonal zavarérzékenységét, egy új Lepsény–Balatonakarattya kapcsolat révén pedig az északi part vasúti elérhetőségét is javítaná. A MÁV már megkötötte a tervezési szerződést, ugyanakkor a kivitelezés megkezdéséig még több év is eltelhet. A miniszter szerint uniós forrásból további vasútfejlesztések is indulhatnak a közeljövőben.

Magyarország új szövetségben

Magyarország teljes jogú taggá vált a Nyugat-Balkán Barátai csoportban a szervezet római ülésén. Az olaszországi látogatás során Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú tárgyalásokat folytatott olasz és szerb partnerével, emellett találkozott a helyi magyar külképviseletek munkatársaival és a diaszpóra képviselőivel is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Necati Savas