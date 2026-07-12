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Új megállapodásokról számolt be Orbán Anita római látogatása után
Gazdaság

Új megállapodásokról számolt be Orbán Anita római látogatása után

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Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes római tárgyalásairól számolt be, amelyek középpontjában a magyar–szerb és a magyar–olasz kapcsolatok erősítése, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja állt. A politikus szerint a látogatás eredményeként több területen is konkrét feladatok rajzolódtak ki Magyarország számára.

Orbán Anita Marko Đurić szerb külügyminiszterrel folytatott egyeztetésén kiemelt téma volt a vajdasági magyar és a magyarországi szerb közösség helyzete. A felek egyetértettek abban, hogy közösen kell hozzájárulni identitásuk, jogaik és intézményeik megőrzéséhez, emellett

elő kívánják mozdítani az észak–déli közlekedési és energetikai infrastruktúrák fejlesztését,

valamint együtt lépnének fel az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Magyarország továbbra is támogatja Szerbia előrehaladását az európai integrációs folyamatban.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy Magyarország első alkalommal vett részt a Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén ebben a formában. Mint fogalmazott: „A Nyugat-Balkán stabilitása, közlekedési és energetikai összeköttetése, valamint gazdasági fejlődése közvetlenül hat Magyarország biztonságára és versenyképességére.”

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Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésen megállapodtak abban, hogy erősítik a szakminiszteri kapcsolatokat, és azokat konkrét együttműködésekké alakítják a gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén.

A római program részeként Orbán Anita találkozott a római és a szentszéki külképviseletek, valamint a Római Magyar Akadémia munkatársaival is. A bejegyzés szerint a külpolitikai döntések hátterében a külképviseletek elemző és kapcsolatépítő munkája is meghatározó szerepet játszik.

Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala

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