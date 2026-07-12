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Újabb helyszíneken találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot
Gazdaság

Újabb helyszíneken találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot

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Farkas Ciprián, Sopron polgármestere bejelentette, hogy megérkeztek a második körben megrendelt akkreditált laborvizsgálatok eredményei az osztrák azbesztszennyezés ügyében. A korábbi 34 helyszín után ezúttal 44 újabb ponton vettek mintát a szakemberek, a vizsgálati helyszínek kijelölésekor a lakossági bejelentéseket is figyelembe vették.

A laboreredmények szerint a 44 vizsgált helyszín közül 24-en mutattak ki azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A polgármester közlése alapján a szennyeződések ezúttal is jellemzően az ingatlanok elé a tulajdonosok vagy a kivitelezők által leterített kőzúzalékból származnak, vagyis a vizsgálatok továbbra sem támasztják alá, hogy az önkormányzat a közutak építése vagy kialakítása során szennyezett anyagot használt volna fel.

A vizsgálatok ugyanakkor kedvező eredményt hoztak több kiemelt helyszínen is: sem az Ágfalvi úti sportpályánál, sem az Alpin Park felé vezető úton, sem a Dorosmai utcai játszótérnél nem mutattak ki azbesztszennyezést.

Farkas Ciprián szerint a város továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a lakosság egészségének védelme érdekében. A kalcium-kloridos pormentesítés az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak bizonyult, a kormányhivatal levegőminőségi vizsgálatai ugyanis nem mutatták ki az azbeszt jelenlétét a soproni levegőben.

Érintett helyszínek:

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  • Bezerédj u. 25. előtt
  • Tallián u.
  • Toldy Ferenc u.- Sport u. kereszteződés
  • Harkai út
  • Csalogány köz 16. előtt
  • Malom u. 32/A előtti padka
  • Malomhegy u.
  • Csorga u.
  • Harang u.
  • Menyhért u. - Lomb u. sarok
  • Fényi Gyula u. 36/D járda melletti parkoló
  • Barabits Elemér u.
  • Faller Jenő u. 19. előtti parkoló
  • Vendel Miklós u.
  • Kópházi utca
  • Hosszú u.
  • Körtés utca
  • Lorettói u.
  • Pirkadat u.
  • Gomobcz Endre u.
  • Homokbánya u.
  • Mandulafa u.
  • Nádas sor
  • Erdőalja u.

Mi történt?

Január végén derült ki, hogy Magyarországra és Burgenlandba azbeszttel szennyezett kőzúzalék került több burgenlandi bányából. Az osztrák hatóságok leállították az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült.

Áprilisban Szombathelyen, elsősorban az Oladi platón vált súlyossá a helyzet. A vizsgálatok több helyen azbeszttel szennyezett kőzetet és port mutattak ki, ezért hatósági és rendőrségi eljárás indult. Ideiglenes intézkedésekkel csökkentették a porképződést, a lakosságot tájékoztatták, és felmerült az érintettek egészségi állapotának nyomon követése is.

Májusra kiderült, hogy a szennyezett kőzúzalék nemcsak Szombathelyen, hanem Kőszegen, Zalaegerszegen, Sopronban, majd július elején Győrben is megjelent.

Országos szinten a kormány felmérést rendelt el az érintett helyszínekről, a szállítási láncról és a kármentesítésről. Bejelentették, hogy az érintett osztrák forrásból nem érkezik több szennyezett kő Magyarországra, a következő feladat pedig a már beépített anyag biztonságos eltávolítása. Közben több szervezet bírálta az országos intézkedések átláthatóságát és gyorsaságát.

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