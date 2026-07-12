Újabb helyszíneken találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere bejelentette, hogy megérkeztek a második körben megrendelt akkreditált laborvizsgálatok eredményei az osztrák azbesztszennyezés ügyében. A korábbi 34 helyszín után ezúttal 44 újabb ponton vettek mintát a szakemberek, a vizsgálati helyszínek kijelölésekor a lakossági bejelentéseket is figyelembe vették.

A laboreredmények szerint a 44 vizsgált helyszín közül 24-en mutattak ki azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A polgármester közlése alapján a szennyeződések ezúttal is jellemzően az ingatlanok elé a tulajdonosok vagy a kivitelezők által leterített kőzúzalékból származnak, vagyis a vizsgálatok továbbra sem támasztják alá, hogy az önkormányzat a közutak építése vagy kialakítása során szennyezett anyagot használt volna fel.

A vizsgálatok ugyanakkor kedvező eredményt hoztak több kiemelt helyszínen is: sem az Ágfalvi úti sportpályánál, sem az Alpin Park felé vezető úton, sem a Dorosmai utcai játszótérnél nem mutattak ki azbesztszennyezést.

Farkas Ciprián szerint a város továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a lakosság egészségének védelme érdekében. A kalcium-kloridos pormentesítés az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak bizonyult, a kormányhivatal levegőminőségi vizsgálatai ugyanis nem mutatták ki az azbeszt jelenlétét a soproni levegőben.

Érintett helyszínek:

Bezerédj u. 25. előtt

Tallián u.

Toldy Ferenc u.- Sport u. kereszteződés

Harkai út

Csalogány köz 16. előtt

Malom u. 32/A előtti padka

Malomhegy u.

Csorga u.

Harang u.

Menyhért u. - Lomb u. sarok

Fényi Gyula u. 36/D járda melletti parkoló

Barabits Elemér u.

Faller Jenő u. 19. előtti parkoló

Vendel Miklós u.

Kópházi utca

Hosszú u.

Körtés utca

Lorettói u.

Pirkadat u.

Gomobcz Endre u.

Homokbánya u.

Mandulafa u.

Nádas sor

Erdőalja u.

Mi történt?

Január végén derült ki, hogy Magyarországra és Burgenlandba azbeszttel szennyezett kőzúzalék került több burgenlandi bányából. Az osztrák hatóságok leállították az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült.

Áprilisban Szombathelyen, elsősorban az Oladi platón vált súlyossá a helyzet. A vizsgálatok több helyen azbeszttel szennyezett kőzetet és port mutattak ki, ezért hatósági és rendőrségi eljárás indult. Ideiglenes intézkedésekkel csökkentették a porképződést, a lakosságot tájékoztatták, és felmerült az érintettek egészségi állapotának nyomon követése is.

Májusra kiderült, hogy a szennyezett kőzúzalék nemcsak Szombathelyen, hanem Kőszegen, Zalaegerszegen, Sopronban, majd július elején Győrben is megjelent.

Országos szinten a kormány felmérést rendelt el az érintett helyszínekről, a szállítási láncról és a kármentesítésről. Bejelentették, hogy az érintett osztrák forrásból nem érkezik több szennyezett kő Magyarországra, a következő feladat pedig a már beépített anyag biztonságos eltávolítása. Közben több szervezet bírálta az országos intézkedések átláthatóságát és gyorsaságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio