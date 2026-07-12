Végleg átalakul Horvátország: ez minden turistát érint

Bár a nyári kánikula a szezon előrehaladtával enyhülni szokott, a szakemberek szerint a mostani mintázatok, mint az elhúzódó hőhullámok, a hirtelen hőmérséklet-ingadozások, a szokatlan késő tavaszi fagyok és a hosszú, száraz időszakok nem a megszokott évszakos változékonyságot, hanem egy szélesebb éghajlati trendet tükröznek. A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) kutatói rámutattak, hogy a léghőmérséklet a 20. század második fele óta folyamatosan emelkedik,
az Adria partvidékén évtizedenként mintegy 0,2–0,3 Celsius-fokkal, Közép-Horvátországban pedig akár 0,5 Celsius-fokkal.
Az előrejelzések szerint a század közepére az átlaghőmérséklet az ország nagy részén további 1,5–1,7 Celsius-fokkal nőhet az 1981–2010-es időszakhoz képest. A legjelentősebb melegedés a nyári hónapokban várható, Dalmácia egyes belső területein akár a 2,0–2,4 Celsius-fokos emelkedést is elérheti. A szakértők szerint ez a látszólag csekély növekedés mindennapossá teszi a ma még kivételesnek számító hőséget, ami hosszabb és intenzívebb hőhullámokat von maga után, valamint komoly terhelést jelent a közegészségügyre, a vízellátásra és a városi környezetre.
A csapadék eloszlása is átalakul, így a nyarak várhatóan szárazabbá válnak, különösen a partvidéken, Közép-Dalmáciában és a hegyvidéken, ami növeli az elhúzódó aszályok és a vízhiány kockázatát.
Horvátország már elfogadott egy 2040-ig szóló nemzeti alkalmazkodási stratégiát, amely közel 3,7 milliárd eurós tervezett beruházást tartalmaz. Ennek a keretösszegnek a legnagyobb részét a mezőgazdaság kapja, ezt követi a vízgazdálkodás, az erdészet, az energetika, a turizmus és az egészségügy.
A mezőgazdaság nagyon sérülékeny
A mezőgazdaság az egyik legsérülékenyebb ágazat, ahol a termésátlagok 2050-ig akár 3–8 százalékkal is csökkenhetnek, ha nem terjesztik ki az alkalmazkodási intézkedéseket. A gazdálkodókat egyre inkább a hatékonyabb talajgazdálkodásra, a szárazságtűrő fajták bevezetésére, a korszerű öntözésre, valamint a precíziós mezőgazdasági technológiák, például szenzorok, drónok és műholdas megfigyelések alkalmazására ösztönzik. A szőlőültetvényeken már most korábban érik és szüretelik a termést, a termelők pedig folyamatosan tesztelik a melegebb éghajlathoz igazodó új fajtákat és termesztési módszereket.
A turizmus is átalakulóban van
A forró nyarak, az erdőtüzek növekvő kockázata és az édesvízkészletekre nehezedő nyomás kevésbé vonzóvá teheti a főszezoni tengerparti nyaralást, miközben az elő- és utószezon, vagyis a tavasz és az ősz felértékelődhet. A tengerszint emelkedése hosszú távon a mélyen fekvő partvidéki területeket veszélyezteti. A városokban pedig, amelyek különösen éjszaka raktároznak el jelentős mennyiségű hőt, egyre fontosabbá válnak a zöldfelületek, a modern hűtési infrastruktúra és az éghajlattudatos városfejlesztés.
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