Végre kiderült az emberiség egyik évezredes kérdése: ezért nem színeződik a legfontosabb nemesfém

A Tulane-i Egyetem kutatói rámutattak, hogy eddig általánosan úgy gondolták, az arany egyszerűen azért nem oxidálódik, mert nem lép erős kölcsönhatásba az oxigénnel. Matthew Montemore, a vegyészmérnöki tanszék docense szerint azonban a két leggyakoribb aranyfelület-típus esetében
a felszíni atomok önmaguktól rendeződnek át úgy, hogy a fém még ellenállóbbá válik az oxidációval szemben.
A folyamat vizsgálatához Montemore és társszerzője, Santu Biswas számítógépes szimulációkkal modellezte az atomok és elektronok viselkedését, elemezve, miként lépnek kölcsönhatásba az oxigénmolekulák a két gyakori aranyfelülettel.
A szimulációk kimutatták, hogy ha a felszíni atomok nem rendeződnének át, az oxigénmolekulák sokkal könnyebben hasadnának szét, és lépnének reakcióba az arannyal. Az atomi átrendeződés viszont drasztikusan korlátozza ezeket a folyamatokat, mivel az átrendezett felületek milliárdszorosára vagy akár billiószorosára csökkentik az oxigénreakciók valószínűségét. Ezzel gyakorlatilag
egy atomi léptékű védőréteg jön létre, amely szinte korlátlan ideig megőrzi az arany fényét.
A felfedezésnek a katalízis terén is komoly jelentősége lehet. Az aranyalapú katalizátorokat több ipari oxidációs folyamatban is használják, ám éppen az a tulajdonság, amely az aranyat ellenállóvá teszi az oxigénnel szemben, csökkenti a hatékonyságát bizonyos vegyipari és energetikai reakciókban. Arany-palládium katalizátorokat alkalmaznak például a műanyagok egyik fontos alapanyagának, a vinil-acetátnak az előállításához, de vizsgálják az arany szerepét a járművek kipufogógázából származó szén-monoxid semlegesítésében, valamint a propilén-oxid gyártásában is.
Montemore szerint, ha rá lehetne venni az aranyat az oxigén disszociációjára, akkor egyes reakciókban rendkívül hatékony katalizátorrá válhatna. Az új eredmények éppen a felszíni átrendeződések megakadályozásával vagy visszafordításával kínálnak erre lehetséges stratégiát. Míg eddig az aranykatalizátorok hatékonyságának javítása főként más fémekkel való ötvözésen vagy az apró aranyszemcsék oxidfelületre helyezésén alapult, a mostani felfedezés szerint a felület geometriájának és az atomok elrendeződésének befolyásolásával is fokozható a fém katalitikus teljesítménye.
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