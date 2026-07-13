44 új buszt kap Kaposvár

Negyvennégy új elektromos autóbuszt állítanak a helyi tömegközlekedés szolgálatába jövő nyárig Kaposváron, ebből kettőt hétfőn átadtak, további tizenhárom július végéig érkezik a somogyi vármegyeszékhelyre - tájékoztatott Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videóban.

A politikus azt mondta, hogy a járművek között csuklós, szóló- és midibuszok egyaránt lesznek, utóbbiak a városnak azokba az utcáiba is eljuthatnak, amelyekben a régebbi buszok a méretük miatt nem tudnak közlekedni.

Még idén bevezetik az elektromos jegyrendszert, amelyet sok fiatal kért, és megújul a menetrend, ennek társadalmi egyeztetési folyamata megkezdődött - tette hozzá.

Szita Károly idén márciusban jelentette be, hogy aláírták Kaposvár közösségi közlekedésének 15 milliárd forintos fejlesztésére, azon belül az elektromos autóbuszok beszerzésére, valamint az ahhoz kapcsolódó beruházásokra vonatkozó kormányzati támogatási szerződést.

A 2027 nyarára teljessé váló elektromos buszflotta a 2015-ben vásárolt sűrítettgáz-üzemű buszokat váltja fel, ennek eredményeként csökken a városban a károsanyag-kibocsátás, mérséklődik a helyi tömegközlekedés évi 1,1 milliárd forintos vesztesége, nő a szolgáltatás színvonala - tette hozzá.

Kiemelte, Kaposvár lesz az első város Magyarországon, ahol száz százalékban elektromos járművekkel biztosítják a tömegközlekedést, és

ugyancsak az első, ahol önvezető autóbusz jár.

A közlekedésfejlesztés részeként harminc elektromos töltőt, húsz korszerű utastájékoztatóval felszerelt úgynevezett okosbuszmegállót is építenek - mondta akkor Szita Károly.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás